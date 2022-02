Il video virale della Regina con i cimeli dei suoi Giubilei

Il prossimo 6 febbraio la regina Elisabetta diventerà ufficialmente la prima monarca inglese a tagliare il traguardo dei 70 anni sul trono. Un giorno speciale, che è giusto e doveroso ricordare e festeggiare nonostante i problemi di famiglia. Per questo Sua Maestà, simbolo della stabilità della monarchia britannica non ha voluto rinunciare a mostrarsi ai suoi sudditi, sebbene solo attraverso delle foto sui suoi profili social ufficiali e un video già virale pubblicato dal magazine Hello. Il filmato ha fatto il giro del mondo non solo grazie alla simpatica interruzione di uno degli amati cani della sovrana, ma anche per l’aspetto radioso e felice di quest’ultima. Osservandola sembra quasi che i guai del principe Andrea siano già alle spalle e che Harry e Meghan non siano mai stati una minaccia al trono. Anche in questo sta la grandezza della regina Elisabetta: saper mettere la giusta distanza tra i doveri e la gloria della Corona e i disastri di una famiglia alquanto ribelle.

La Regina sorridente

Nelle foto e nel video diffusi venerdì 4 febbraio 2021 sui social la regina Elisabetta, che per l’occasione indossa un abito turchese, ha un’espressione gioiosa e rilassata che fa ben sperare, dopo il ricovero dello scorso 20 ottobre e il periodo di riposo prescritto dai medici. È seduta alla scrivania nella Oak Room al Castello di Windsor e sorride, guardando i memorabilia dei suoi Giubilei d’Oro (nel 2002) e di Platino. Da circa due settimane la Regina si trova a Sandringham per ricordare l’anniversario della morte del padre Giorgio VI, il 6 febbraio 1952 e la sua ascesa al trono, quindi il filmato è stato registrato prima della partenza.

Mentre Sua Maestà è intenta a guardare i disegni e i lavori inviati dai bambini, ecco che nella stanza entra, a sorpresa, uno dei suoi dorgi, Candy. Elisabetta lo accarezza, chiedendogli con voce gentile: “E tu da dove salti fuori? So che cosa vuoi”. Non è la prima volta che il simpatico cagnolino fa delle “comparsate” durante gli eventi della sua padrona. Lo scorso novembre, durante il colloquio tra la Regina e il generale Nick Carter, Candy ha già conquistato i flash dei fotografi. Tra le fotografie dei memorabilia pubblicate sui social ce ne è una interessante, inviata nel 2002 da un bambino di 9 anni di nome Chris, che ha scritto la “ricetta per una perfetta Regina” . Tra gli ingredienti figurano: “...una piccola quantità di gioielli e di vestiti eleganti…un pizzico di lealtà…una tazza di coraggio…”.

Il messaggio è così carino, originale e divertente che lo staff della Regina lo ha citato anche nella didascalia che racconta il video e le foto e nella quale viene annunciato: " Quest’anno la Regina celebrerà il suo Giubileo di Platino, festeggiando i 70 anni da monarca. Per iniziare le celebrazioni Sua Maestà ha visionato una selezione di messaggi, lettere e lavori inviati dai bambini e da altri cittadini per ricordare questo e lo scorso Giubileo”. La regina Elisabetta si sofferma anche a guardare un ventaglio donato alla regina Vittoria dai principi di Galles (i futuri re Edoardo VII e regina Alexandra), nel 1887, per il Giubileo d’Oro della sovrana. Sul ventaglio compaiono molti autografi di figli, nipoti, dame di compagnia e amici di Vittoria. Forse fu lei stessa a chiedere, come ricordo, le loro firme. C’è un’altra immagine, pubblicata solo dal profilo della Royal Collection Trust: si tratta di una nota scritta dalla regina Alexandra e in cui viene spiegato che il ventaglio era un regalo per la regina Vittoria.

La spilla di Elisabetta II

Per ricordare un momento così importante la regina Elisabetta non poteva non indossare una delle sue spille più belle, la “Aquamarine Clip Brooch”, composta da due pezzi e fortemente legata al suo passato e alla sua famiglia, come spiega all’Express Eddie LeVian, Ceo del brand di gioielli LeVian: “Questo elegantissimo paio di spille d’acquamarina in Art Deco fu un regalo del re Giorgio VI e della regina Elizabeth per il 18esimo compleanno della principessa Elisabetta, nel 1944. Le pietre di acquamarina fanno coppia con diamanti tagliati a baguette e queste spille possono essere indossate come un solo pezzo, sebbene la Regina di solito preferisca sistemarle in diagonale”.

La regina Elisabetta indossa spesso questo gioiello. Per esempio lo abbiamo visto appuntato sui suoi abiti durante una cena ufficiale con Obama, nel 2016, o durante l’evento del Women’s Royal Naval Service 100 Project” all’Army and Navy Club di Londra, nell’ottobre 2017. La scelta di stile della sovrana è piena di significato: vuole ribadire la continuità della monarchia, ma è anche un omaggio ai suoi genitori, un ricordo emozionante del passato, un pensiero toccante che Sua Maestà rivolge all’amatissimo padre Giorgio VI.