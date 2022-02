Dal videogioco al grande schermo, Uncharted arriva al cinema

Un film che era atteso da molto tempo. Rimandato più volte a causa delle misure per contenere il contagio da Covid-19, finalmente Uncharted arriva nei cinema italiani. E la data fissata è il 17 febbraio 2022. Un action movie per tutta famiglia, liberamente ispirato all’omonimo videogioco di successo della Sony Computer Entertainment, sviluppato da Naughty Dog e con un cast di grande stelle. Spicca il giovane Tom Holland, promessa del cinema di oggi e sulla cresta dell’onda dopo aver preso parte alla trilogia di Spiderman. Con lui anche Mark Vahlberg, conosciuto per il suo fisico prestante, e Antonio Banderas in un ruolo tutto da scoprire. Uncharted è la nuova scommessa della cinematografia di azione per famiglie, unica speranza per gli esercenti e le sale cinematografiche di richiamare il pubblico che ha migrato verso il cinema on demand. Dalle prime scene e dalle recensioni della stampa internazionale, il film diretto da Ruben Fleischer potrebbe diventare un nuovo campione di incassi.

Una storia che ricorda (alla lontana) il mito di Indiana Jones

Al centro della vicenda c’è l’avventura – al limite dell’assurdo – di Nathan Drake (Tom Holland). Il giovane vuole diventare un cacciatore di tesori solo perché discende dal celebre Sir. Francis Drake. Inizia un viaggio intorno al mondo per ritrovare il fratello scomparso in circostanze misteriose e che potrebbe essere disperso in un luogo remoto della Terra. Sul suo cammino si scontra con Victor Sullivan, detto Sully, con il volto di Mark Vahlberg. Diventa il mentore di Nathan e lo accompagna nella ricerca del fratello che potrebbe essere finito su un’isola deserta in cui pare che sia custodito l’inestimabile tesoro di Ferdinando Magellano. Uncharted racconta la genesi di Nathan Drake, l’avventuriero che da adulto diventa un provetto cercatore di tesori. Il film, infatti, è come se volesse erigere un ponte tra il cinema e il videogioco. Del gioco per console, dal 2003 ad oggi, sono stati realizzati 4 capitoli più due spin-off.

"Un film sulla ricerca della famiglia"

Nell’incontro stampa virtuale che si è svolto all’ombra del Colosseo sono intervenuti i produttori, il regista e il giovane Tom Holland, nelle vesti di un divo acqua e sapone. "Di sicuro il tema principale di Uncharted è la ricerca della famiglia, da parte del giovane Nathan. Ed è proprio lungo questa strada che incontra Victor Sullivan. Per lui diventa una sorta di fratello maggiore - rivela Tom Holland -. Sul set insieme a Mark ci siamo divertiti molto, e per me quella chimica che si è creata tra di noi è stata importante perché è nata in modo molto semplice e ci ha permesso di costruire un legame familiare, appunto. Ho abbracciato l’idea di prendere parte a Uncharted con grande piacere. E’ con questi film d’avventura e di azione per famiglie che avevo la voglia di tornare a raccontare una storia universale. Lavorare in un film come Uncharted è stata la realizzazione di un sogno, e sono sorpreso dal risultato finale".