Harry e Meghan non rimpiangono Londra. Ecco la loro nuova villa da 18 milioni di dollari

Il principe Harry e Meghan Markle non ci pensano proprio a tornare in Gran Bretagna. La coppia, insieme al piccolo Archie, si è recentemente trasferita a Los Angeles da dove la consorte del figlio di Diana vuole ripartire con la sua carriera da attrice. Intanto, i due si godono la vita di coppia lontana dalle pressioni di Buckingham Palace, tra passeggiate e opere di beneficenza, senza ovviamente rinunciare al lusso. Pare che la loro attuale dimora nella luccicante Los Angeles sia una sontuosa villa da 18 milioni di dollari, di proprietà del magnate Tyler Perry.

A rivelare i dettagli dell'abitazione è stato il Daily Mail, che ha pubblicato alcune foto della residenza da favola in una delle zone più esclusive della città. Stando a quanto apprende la redazione del quotidiano inglese, pare che Harry e sua moglie non abbiano ancora deciso se intavolare una contrattazione per l'acquisto dell'immobile di lusso. A procurare loro la mega villa è stata niente meno che Oprah Winfrey, carissima amica di Meghan Markle, una delle persone più influenti del mondo. La residenza si trova si trova su una delle colline di Beverly Hills, in una delle sue aree più residenziali. Qui sorgono circa 14 abitazioni di grandissimo pregio, ciascuna delle quale parte da un minimo di 20 mila dollari al mese per l'affitto. Ce ne sono alcune che arrivano a sfiorare i 40 mila dollari per il canone mensile. Cifre esorbitanti, impensabili per (quasi) chiunque, che però pare che Harry e Meghan siano pronti a sborsare per vivere in una casa da sogno in una delle città più mondane del pianeta. Il Daily Mail non ha indicazioni sugli accordi presi da Harry e Meghan, quindi non è chiaro se i due siano solamente dei graditi ospiti di Tyler Perry o se stiano pagando l'affitto commisurato all'occupazione.

La villa dove stanno attualmente vivendo Harry e Meghan richiama l'elegante stile toscano. Sorge al centro di un'ampia area di quasi 90 mila metri quadrati. All'interno della villa sono state ricavate ben 8 camere da letto e addirittura 12 bagni. Certo, lo spazio per far giocare il piccolo Archie insieme agli amati cani non manca di certo ai duchi del Sussex. La villa non è certo nuova alle cronache, perché in passato, nel lontano 2004, ha ospitato un altro nome altisonante. Per circa un anno, le sue 8 camere da letto sono state occupate da Paris Hilton. Harry e Meghan si muovono con grande cautela, il team di sicurezza è sempre pronto a intervenire per garantire alla coppia il massimo della privacy, che viene garantita all'interno dell'abitazione da un sofisticato sistema di sorveglianza.