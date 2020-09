"Trafiggimi la f...", "Hai vinto". Il coming out di Gabriel Garko infiamma

Per la serie "non facciamoci mancare niente" la settimana social dei vip si apre, come di consueto, con scazzi e mazzi dal mondo del web. Gli hater provocano e i personaggi famosi rispondono (quasi sempre). Ma se qualcuno prova a servire all'odiatore seriale una risposta pacata e intelligente, altri proprio non resistono, lasciandosi travolgere dall'impeto della risposta sfacciata (e sboccata).

E allora impossibile non iniziare la carrellata dei commenti più acidi e sferzanti se non con il personaggio della settimana, Elettra Lamborghini. L'ereditiera si è unita in matrimonio con il dj belga Afrojack, ma poco prima di dire addio alla sua condizione di ricca single ha trovato il tempo di rispondere al commento offensivo di un utente sotto uno dei suoi post Instagram. " Ma già stai fuori? La plastica passa venerdì mica oggi ", ha ironizzato un follower sotto il suo ultimo selfie, scatenando la reazione scomposta della regina del twerking: " Ma guarda te 'sto scemo...ti saluta Kitty...Kittesencula". Salvo poi aggiungere poco dopo: "Il tipo non capisce che era per lui, pure ritardato ". Come a dire: two is meglio che one.

Non toccate Gabriel Garko alle follower di sesso femminile anche se l'attore ha da poco fatto coming out. Quello che per anni è stato il sex symbol del piccolo schermo non smetterà di esserlo neppure dopo il coming out. E allora bando al pudore e giù di dichiarazione sfrontata: " Anche se speravo che mi trafiggessi la patata con tutto l'impeto della tua verga, io continuerò ad amarti". Più che alla risposta, onore al commento voglioso della fan. Tanto che pure Gabriel Garko ha fatto fatica a rimanere in silenzio: "Tu hai vinto il trono di Trash Italiano. Ti adoro ". Giusto per toccarla piano.