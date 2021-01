"Visita di controllo. Non si sa mai". Spavento per la Ferragni dopo una caduta

È un momento molto delicato per Chiara Ferragni. La celebre influencer, moglie di Fedez e mamma del piccolo Leone, è in dolce attesa del suo secondo figlio. A fine febbraio, come lei stessa ha fatto trapelare sui social, dovrebbe mettere al mondo una splendida bambina. La felicità è immensa per i futuri genitori e anche per tutti i parenti coinvolti. Da parte di Chiara Ferragni, però, c’è molta apprensione per il suo stato di influencer in dolce attesa. Infatti la giovane sta cercando di evitare sforzi inutili e ridurre al minimo i contatti e, soprattutto, per evitare di mettere in pericolo la bambina. Ma nel corso delle ultime ore, Chiara Ferragni è dovuta correre dal medico per una visita di controllo.

Lo ha raccontato lei stessa in una serie di video molto brevi che ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Insatagram. La Ferragni, insieme al marito, si è concessa una passeggiata all’aria aperta. In vista delle nuove restrizioni che interesseranno la città di Milano e tutta la Lombardia, l’influencer ha preferito uscire di casa per gli ultimi sprazzi di socialità. La giovane, però, è caduta durante la passeggiata. Nulla di grave, per fortuna, ma la Ferragni ha preferito correre dal medico per un’ecografia lampo. "Una visita di controllo nel fine settimana. Non si sa mai", così ha rivelato ai suoi follower.

Nonostante lo spavento, sia Chiara Ferragni che la bambina godono di ottima salute. Come si può notare dalla foto che è stata posta qualche ora fa sul suo profilo personale. "Sembra così perfetta", scrive la Ferragni. La foto mette in mostra una diapositiva della sua ecografia in 3d, in cui si vede molto chiaramente che, dopo la caduta, sia la mamma che la nascitura sono in perfetta salute. Una preoccupazione che Chiara Ferragni ha deciso di non ignorare. Infatti, durante la prima gravidanza, è stata costretta a uno stop forzato di quasi tutte le sue attività per un problema alla placenta. Ha trascorso molto tempo a casa e a letto e, per cercare di evitare l’insorgere di altri problemi, dopo questo piccolo imprevisto ha deciso sottoporsi a questa visita di controllo.