Luxuria: "Le belle donne per Antonella Elia una sfida personale"

Nella puntata odierna di Mattino Cinque si affrontano le liti tra donne che hanno caratterizzato la storia dei reality show e Antonella Elia non poteva non essere annoverata tra le grandi protagoniste di questi scontri.

Già al centro delle polemiche per la tirata di capelli con Aida Yespica su L’Isola dei famosi, la Elia è stata al oggetto della cronaca rosa per il duro scontro con Taylor Mega a La Repubblica delle Donne. Gli strascichi di questa lite furiosa, poi, si sono trascinati anche nella casa del Grande Fratello Vip dove Antonella ha avuto modo di dire la sua – e a suo modo – su Fernanda Lessa, la Mega e,in ultimo, Valeria Marini.

L’atteggiamento della concorrente del Grande Fratello Vip non è spesso condiviso da molti personaggi noti e utenti della rete. Così, in collegamento con Mattino Cinque, Vladimir Luxuria ci ha tenuto a spezzare una lancia a favore della ex di Non è la Rai, pur facendo un appunto sul suo rapporto con le donne, soprattutto quelle belle. “ Antonella, in generale, è una ragazza simpatica, anche molto divertente, ma quando vede donne belle e provocanti, la prende come sfida personale – ha puntualizzato - . E quindi, in quel caso (la lite con la Yespica, ndr) è andata molto oltre ”.

Non in accordo con la Luxuria, Valerio Merola che, concorrente de L’Isola nel 2004 insieme alle Elia e alla Yespica, ha rivelato un retroscena sconosciuto. Aida, infatti, pare sia stata presa di mira da Antonella ancor prima del naufragio in Honduras. “ Siamo stati rinchiusi in hotel per una settimana a causa del tifone, la trasmissione iniziò una settimana dopo – ha chiarito Merola - . In quella settimana, la povera Aida Yespica è stata continuamente infastidita dalla Elia ”.