Voci in rivolta contro l'app che doppia: "Senza cuore il cinema è morto"

Ci sarebbe poco da stare allegri: oggi c'è l’app, FaceApp, che invecchia e l’app che ringiovanisce, c’è l’app, Zao, che sostituisce al volto degli attori il tuo, c’è l’app che resuscita attori che non ci sono più, e l’app che sostituisce gli attori con i loro avatar. E c'è anche una startup israeliana, DeepDub, che giura di aver trovato il modo di riprodurre la voce degli attori in tutte le lingue del mondo. Prendi la voce originale, chessò, di Sylvester Stallone in Rambo e attraverso un abile cocktail di traduzione automatica e intelligenza artificiale, te la ritrovi a parlare italiano, senza bisogno di doppiatore. Oz Krakowsky, chief marketing officer di DeepDub, spiega che quello che viene chiamato deep learning «apprende i tratti caratteriali della voce, come tono profondità, velocità, spaziatura e intonazione della voce, li registra e li applica a una lingua diversa».

Praticamente qualunque attore americano può parlare in tutte le lingue del mondo, senza bisogno che impari l'inglese, senza bisogno che leggi i sottotitoli e senza soprattutto aver bisogno di doppiatori, da noi i migliori del mondo, un'eccellenza italiana che andrebbe difesa a prescindere come patrimonio culturale del Paese. Ecco dunque scatenarsi la Rivolta delle Voci contro la voce senz'anima di tutti gli algoritmi.

Ecco allora Vix Vocal, App del Doppiaggio Italiano, che da tre anni raduna in community tutti i doppiatori e produce podcast, eventi e iniziativeha lanciato la campagna #iostoconildoppiaggiointelligente, attraverso un video su Facebook che vede la partecipazione di attori e doppiatori di nome e prestigio come Claudio Amendola, Christian De Sica, Francesco Pannofino, Roberto Pedicini, Stefano Fresi, Emanuela Rossi, Giorgio Borghetti, Domitilla D’Amico, Eleonora De Angelis e tanti altri. Non esiste doppiaggio senza cuore e come ha detto Luca Ward al Giornale «una macchina, per quanto perfetta, dentro non ha niente, la vita non ce l'ha. E il cinema senza la vita è morto». Ecco il video della Campagna dal titolo perchè «L’emozione non si clona». La sfida con le macchine è cominciata. Vincerà chi ha più cuore.