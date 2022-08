"Hanno avuto una storia clandestina": scoppia la bomba tra Shakira e Nadal

Da settimane la vita privata di Shakira e Gerard Piqué è sotto la lente di ingrandimento. Il secondo divorzio più chiacchierato dell'estate 2022 - dopo quello di Ilary Blasi e Francesco Totti - tiene banco sulle riviste di mezzo mondo e con il passare dei giorni emergono nuove indiscrezioni sulla vita privata della coppia. Come la simpatia che Shakira e Rafael Nadal nutrirebbero reciprocamente e che sarebbe sfociata in una vera e propria relazione segreta consumatasi tra il 2009 e il 2010.

A fare trapelare l'indiscrezione è stato il paparazzo spagnolo Jordi Martin che, nel corso di una delle ultime puntate del podcast America Noticias Noon, ha dichiarato: " Hanno avuto un'intensa storia d'amore. Al tempo tutti parlavano di una liaison con Alejandro Sanz ma in realtà lei frequentava Nadal ". Una vera e propria bomba che non interessa l'unione tra Shakira e Piqué, che in quel periodo ancora non si frequentavano, ma il campione Nadal, che dal 2005 era fidanzato con Mery Perellò, conosciuta a scuola e sposata poi nel 2019.

Il paparazzo iberico ha rivelato che il feeling tra la popstar colombiana e il tennista sarebbe nato sul set del videoclip Gipsy, il singolo pubblicato da Shakira nel febbraio 2010. Durante le riprese la complicità tra i due sarebbe stata evidente anche agli addetti ai lavori, ma mai si era parlato di un flirt. A oltre dieci anni di distanza è emerso il piccante rumor, il tutto mentre tra la popstar e l'ex compagno si sta consumando l'ultimo atto della separazione tra accordi patrimoniali e affidamento dei figli.

" Mi piace Shakira. La ringrazio per aver pensato di farlo insieme a me. È una persona molto bella, è stato un piacere ", aveva dichiarato nel 2018 Nadal, confermando che tra i due la sintonia era forte. Tanto forte che il video di Gipsy si concludeva con un bacio appassionato in favore delle telecamere. In quel caso il bacio era previsto dal copione, ma secondo Martin lontano dalla telecamere la coppia si sarebbe abbandonata alla stessa passione. Al momento, però, Shakira e Nadal non hanno né smentito né confermato le voci.