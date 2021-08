"Mi ha picchiato", "Fa senso": volano stracci fra Tommaso e Valentina

Volano stracci social tra Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti. La coppia, che nell'ultima edizione di Temptation Island si è definitivamente lasciata, torna a far parlare di sé dopo le recenti dichiarazioni dei due protagonisti. Lei ha svelato di provare disgusto nei confronti dell'ex compagno, reo di aver continuato con i suoi "deliri" anche dopo il reality. Lui si mostra in giro tra feste e locali con gli altri protagonisti del programma e svela - a suo dire - di esser stato malmenato da Valentina.

Le confessioni dei due ex sono arrivate, nelle scorse ore, attraverso i social network. A dare il via alla girandola di rivelazioni è stata Valentina. Nell'ultima diretta Instagram fatta per rispondere alle domande curiose dei suoi fan, la 40enne ha fatto alcune scottanti dichiarazioni: " Dopo il programma c'era un rapporto pseudo civile poi è stato di nuovo seriale nei suoi atteggiamenti con me nel momento in cui ho ripreso in mano la mia vita. Lui ha provato a riconquistarmi, siamo usciti tutti insieme con le ragazze e i tentatori ma poi è tornato il degrado e le follie. Nella sua testa è sempre colpa mia, cerca sempre di farmi sentire in colpa di qualcosa ".

Un po' come era successo a Temptation Island, ma questa volta non sembra proprio esserci spazio per un ritorno: " Senza Tommaso sto una bomba. Lui è infantile, problematico, folle e irrazionale. Non rinnego quello che è stato ma adesso mi fa senso, si è trasformato ". Parole durissime che hanno anticipato la vera rivelazione, la frequentazione con il single Manuel Di Bernardo. La coppia è stata fotografata a cena a Roma, mano nella mano, in atteggiamenti intimi e Valentina non ha negato la frequentazione: " Con Manuel abbiamo avuto un feeling molto bello già dentro al villaggio. Abbiamo molte cose in comune, è un ragazzo bello, intelligente, sensibile e molto rispettoso. Viviamo quello che ci fa stare bene ".