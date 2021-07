La figuraccia di Tommaso e Valentina. Dopo le corna tornano insieme

Matrimoni e addii in questa prima parte di estate. Mentre i rumor parlano di una crisi coniugale tra gli attori Marco Bocci e Laura Chiatti, la Pellegrini sembra essere pronta al grande passo. A dominare il gossip, però, è la chiacchierata coppia di Temptation Island formata da Valentina e Tommaso che, abbandonato il reality separati, sembra siano tornati già insieme.

È fidanzata o non è fidanzata? Mentre i fan ancora si chiedono se Federica Pellegrini e il suo allenatore Matteo Giunta siano davvero una coppia, voci di corridoio parlano addirittura di un imminente matrimonio. La campionessa si sta allenando in vista delle olimpiadi di Tokyo ed entro la fine del 2021 è pronta a dire addio al nuoto. Non prima però di aver portato a casa qualche altra medaglia. Secondo un'indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi, però, la Divina sarebbe pronta anche a fare il grande passo. L'annuncio dovrebbe arrivare in autunno e il futuro sposo sembra proprio essere il suo trainer, Matteo Giunta, nonché cugino del suo ex Filippo Magnini. Saranno fiori d'arancio o l'ennesima bufala?

Non è passata neppure dal via la coppia più discussa di Temptation Island, quella composta da Tommaso, 21 anni, e Valentina, 40 anni. Non hanno retto neppure una settimana. Lui si diceva gelosissimo della fidanzata, ma poi si è lasciato andare a baci e toccatine hot con una single nel villaggio dei fidanzati dopo pochi giorni dall'inizio del programma. E il falò di confronto è stato inevitabile. Alla resa finale, lui ha detto di non riconoscere più la fidanzata e di non essere pentito del bacio dato alla single Giulia. Valentina invece ha parlato di un " bagaglio di sentimenti importanti " difficile da cancellare, nonostante quanto fatto da Tommaso a Temptation Island. A molti però i due non sono sembrati sinceri e l'uscita dal reality separati non ha convinto gli spettatori. Soprattutto dopo le parole di Tommaso a telecamere spente: " Sono contento di quello che ho fatto. Neanche adesso è riuscita a spiegare davanti a tutta Italia. Conferma quello che pensavo, non gliene frega na....Dopo quello che hai visto dovevi 'sta a piange, invece manco una lacrima ". L'addio, però, sarebbe durato pochissimo. A poche ore dal loro ritorno a casa, la coppia si sarebbe rivista e riappacificata. Secondo l'opinionista social Alessandro Rosica, Valentina e Tommaso sarebbero tornati insieme. Sui rispettivi profili Instagram ci sarebbero ancora foto di loro che si baciano. Hanno preso in giro tutti?

Rumor sempre più insistenti parlano invece di una crisi tra Marco Bocci e Laura Chiatti. La coppia di attori è sposata dal 2014, ma le ultime pubblicazioni social della Chiatti hanno fatto pensare che i due si stiano allontanando. Negli scorsi giorni la coppia ha festeggiato l'anniversario delle nozze, ma nessun messaggio di auguri è comparso sul web. Negli anni passati, invece, Bocci e la Chiatti si erano scambiati messaggi d'amore per la ricorrenza. Ad avvalorare la tesi di una presunta crisi è stata anche la blogger ed esperta di gossip, Deianira Marzano, che negli scorsi giorni ha fatto notare come tra i due non ci sia più lo scambio di commenti affettuosi sotto i rispettivi post Instagram. La ciliegina sulla torta sarebbe stata infine una canzone pubblicata da Laura Chiatti nelle sue storie, "Nobody's Wife" di Anouk. E qualcuno sospetta che l'attrice sia davvero diventata "la moglie di nessuno".