Trapper sferra un pugno al fan: "Voleva derubarmi"

Dopo due anni di stop a causa Covid le piazze sono tornate ad animarsi con i concerti e gli eventi estivi. Ogni giorno è possibile assistere a una serata musicale all'aperto ma insieme ai concerti sono tornate anche le polemiche. L'ultima riguarda il trapper Rondodasosa, ripreso da alcuni spettatori di un concerto a Follonica (Grosseto) mentre sferra un pugno a un fan in prima fila. Episodi come questo, in realtò, sono accaduti anche in passato, quando non c'erano i cellulari a documentare. Oggi che tutti hanno una "telecamera" sempre con sé qualunque cosa viene ripresa e inviata sul web e fatti come quello accaduto al concerto di Rondodasosa vengono denunciati pubblicamente, non restano solo un passaparola tra i presenti. Rondodasosa è uno dei trapper maggiormente attivi sulla scena milanese ed è spesso finito al centro delle cronache, accusato di atti di violenza contro altri cantanti.

Il fatto di cui vi parliamo è accaduto sabato, mentre Rondodasosa si esibiva al Disco village di Follonica. A un certo punto, il trapper si è avvicinato alla prima fila: lì è accaduto qualcosa che lo ha fatto innervosire al punto da sferrare un pugno a uno spettatore. Dai video emerge questa sequenza ma non è chiaro quale sia stato l'antefatto. È lo stesso rapper a rivelarlo con una storia su Instagram, spiegando il suo punto di vista: " Mi scuso per il gesto, ma da quando sono entrato c'era la prima fila di persone che continuava a toccarmi nella zona del polso e del torace dove io avevo il mio orologio e la mia collana (roba di valore) ".

Pensando che potessero essere tentativi di furto e non, come accade spesso, una semplice foga da fan, Rondodasosa ha reagito: " Quando ho sentito il polso tirare ho pensato: 'Non mi farò prendere l'orologio da un ragazzino qualunque, ho sudato due anni per ottenerlo'. Ho reagito d'istinto. Ho sbagliato e chiedo scusa " . Tuttavia, al termine della sua storia il trapper aggiunge: " Ricordatevi che sono un essere umano come tutti ed esigo rispetto ". In una seconda storia, mostrando il messaggio Whatsapp di qualcuno che lo informa che, probabilmente, il ragazzo che ha ricevuto il pugno l'ha denunciato, Rondodasosa aggiunge: " Venite ai miei live, cercate di rubarmi l'orologio, vi prendete gli schiaffi e in più denunciate? ".