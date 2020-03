William e Harry di nuovo insieme al Commonwealth Service

Sembrano lontani i tempi in cui il duca di Cambridge confessò amareggiato: “Ho tenuto il mio braccio attorno a mio fratello per tutta la vita, adesso non posso più farlo, siamo due entità separate”. Parole forti, pronunciate in piena crisi da Megxit, alla vigilia dell’ormai storico vertice di Sandringham a cui parteciparono William e Harry, la regina Elisabetta e il principe Carlo, tutti decisi a rendere l’addio del duca di Sussex alla royal family il meno doloroso possibile. In quei giorni pareva davvero che fosse finita un’epoca, che William e Harry avessero prese due strade opposte, destinate a non incontrarsi mai più.

Un duro colpo per quanti, esperti e ammiratori, hanno sempre creduto nell’immagine dei due fratelli inseparabili, soprattutto nei momenti più dolorosi. In realtà William e Harry sono sempre stati due entità separate per carattere e per sorte. Il primo un giorno sarà re, il secondo ha scelto di cambiare vita, di sperimentare nuove possibilità al di fuori di Buckingham Palace. Abbiamo visto il principe Harry impegnato in un’iniziativa dedicata al turismo sostenibile, nelle sue charities come Sentebale e in un duetto con Jon Bon Jovi sulle note della canzone che farà da colonna sonora agli Invictus Games di maggio 2020 (sulla tecnica vocale del principe c’è da lavorare, ma nessuno è perfetto).

Il principe William, invece, è sempre più coinvolto negli eventi ufficiali, nei viaggi per conto della Corona britannica, come l’ultimo che si sta svolgendo in questi giorni in Irlanda. Eppure i fratelli stanno per riunirsi, come spiega Vanity Fair. Il momento che il duca di Cambridge auspicava subito prima dell’incontro a Sandringham, quando ha dichiarato: “Voglio che siamo tutti nella stessa squadra” , sarebbe arrivato. Il prossimo 9 marzo William e Harry saranno i protagonisti indiscussi del Commonwealth Service, la giornata dedicata appunto ai Paesi membri del Commonwealth.

I figli di Lady Diana parteciperanno all’evento centrale delle celebrazioni, cioè la Messa nell’Abbazia di Westminster. Con loro ci saranno anche Kate Middleton e Meghan Markle, altre due “sorvegliate speciali” dei tabloid e degli esperti reali. Una specie di reunion familiare che da una parte segnerà un nuovo incontro tra William e Harry, dall’altra segnerà l’addio definitivo di Harry e Meghan alla royal family. Infatti il Commonwealth Service sarà l’ultimo grande evento ufficiale e nazionale a cui i Sussex parteciperanno come membri senior dei Windsor e che vedrà schierata la famiglia reale al completo.