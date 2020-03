William e Kate, omaggio a Diana per la Festa della Mamma

Il Principe William e Kate Middleton si abbandonano a un momento commovente su Instagram, ricordando anche Lady Diana.

I duchi di Cambridge hanno infatti dedicato il loro ultimo aggiornamento alla Festa della Mamma, che si è tenuta ieri nel Regno Unito. In una serie di fotografie pubblicate sul social network, William e Kate hanno celebrato le madri a loro vicine - cioè la stessa Kate, mostrata mentre porta in spalla la Principessa Charlotte, Lady Diana con i figli, William e il Principe Harry, Carole Middleton con Kate neonata. Infine, tra gli scatti figura una cartolina augurale realizzata per la duchessa di Cambridge dal suo primogenito, il Principe George.

Come riporta il DailyMail, si tratta di una cartolina realizzata con la tecnica del collage, con cartoncino, tempera e carta velina. Molti utenti si sono commossi vedendola e c’è chi ha fatto i complimenti al giovane George per il suo talento - forse ereditato dal nonno, il Principe Carlo, che è un bravo acquerellista, o da mamma Kate, che all’università ha studiato arte.

“ Alle mamme vecchie e nuove - si legge nella didascalia dell’aggiornamento Instagram di Kensington Palace - e alle famiglie che trascorrono la giornata insieme e separate - vi pensiamo tutti in questo momento difficile. Felice Festa della mamma ”.

Anche sull’account ufficiale della Regina Elisabetta II è apparso un aggiornamento molto speciale: uno scatto che ritrae la sovrana nel 1951 con la Regina Madre Elisabeth Bowes Lyon. “ Oggi - si legge nella didascalia - potrebbe essere un giorno diverso e difficile per coloro che di solito pianificano di trascorrere del tempo con le loro madri, mentre ci adattiamo ai cambiamenti e alle interruzioni necessari per la nostra normale routine e modelli di vita usuali ”.

Infine, anche i duchi di Sussex hanno pensato alla Festa della Mamma: Harry e Meghan Markle hanno pubblicato un testo su Instagram, all’interno di un riquadro azzurro con il loro logo. “ Non importa come chiamate la vostra mamma - vi si legge - questa Festa della mamma nel Regno Unito, celebriamo le mamme in tutto il mondo, che fanno così tanto ogni singolo giorno e ora più che mai. Grazie ”.

