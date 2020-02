William e Kate possono contare su Carlo e Camilla

Da quando è scoppiata la Megxit i tabloid si sono chiesti chi avrebbe aiutato William e Kate a svolgere i numerosi incarichi di corte. Il vuoto lasciato da Harry e Meghan doveva essere colmato in qualche modo, anche perché le responsabilità per i duchi di Cambridge cominciano a essere piuttosto gravose. La “rosa” dei candidati annovera Sophie di Wessex, che è stata accanto a William e Kate durante l’ultimo ricevimento a Buckingham Palace, Beatrice ed Eugenia di York e Carlo con l’amata Camilla. Chi meglio dei duchi di Clarence potrebbe supportare i Cambridge? Il principe Carlo e il principe William sono padre e figlio, oltre che futuri regnanti.

Così per la prima volta abbiamo visto un nuovo quartetto royal a un evento pubblico. Come racconta Vanity Fair William e Kate, Carlo e Camilla hanno fatto visita al Defense Medical Rehabilitation Center di Loughborough, un ospedale che si occupa della cura e della riabilitazione dei feriti di guerra. I tabloid hanno già ribattezzato il gruppetto “i fantastici quattro” (nome in precedenza dedicato ai Cambridge e ai Sussex insieme) e, a quanto pare, Carlo e Camilla non avrebbero fatto rimpiangere Harry e Meghan.

Da quando William e Kate si sono sposati, nel 2011, non li avevamo mai visti presenziare a un evento accompagnati solo dai duchi di Clarence. Il comunicato ufficiale con cui Buckingham Palace annuncia la visita mette l’accento proprio su questa novità e dice così: “Oggi due generazioni della famiglia reale hanno fatto visita al Defense Medical Rehabilitation Centre nel Nottinghamshire”. Come mostrano le foto e i filmati della visita pubblicate su Instagram, il principe Carlo appariva entusiasta, sorridente e di ottimo umore come non lo vedevamo da un po’.

L’addio dei Sussex ha causato parecchi attriti ma forse, dopo più di un mese dal post-bomba, le acque cominciano a calmarsi. Almeno in apparenza. Abbiamo notato che da quando Harry e Meghan sono partiti per il Canada, William e Kate partecipano a molti più eventi, mostrandosi in pubblico il più possibile. Vanity Fair spiega che secondo gli esperti reali questa sarebbe una strategia cucita addosso ai duchi di Cambridge. Un escamotage per distogliere l’attenzione dai Sussex, evidenziando che la royal family non sentirebbe troppo la loro mancanza e l’addio non avrebbe sconvolto più di tanto i piani dei suoi membri, perfettamente in grado di continuare da soli a svolgere i loro compiti.

Durante la visita all’ospedale il principe William ha provato a giocare a basket stando seduto su una sedia a rotelle spinta dal principe Carlo. In questo modo ha cercato di comprendere cosa significhi trovarsi in una condizione di svantaggio e quanto sia importante lo sport nella riabilitazione fisica e come supporto psicologico per i pazienti. I filmati che immortalano questo momento mostrano un padre e un figlio affettuosi l’uno verso l’altro, con il primo che fa il tifo per il secondo. Guardando le immagini i fans più accaniti della royal family potrebbero provare un po’ di rimpianto. Se il principe Harry fosse stato con Carlo e William, forse la scena sarebbe stata ancora più emozionante. Sappiamo, però, che la storia non si fa con i sé.

Anche Kate Middleton e Camilla Parker Bowles si sono mostrate molto affiatate. I giornali sono rimasti colpiti dal completo Alexander McQueen scuro e in stile militare della duchessa di Cambridge. William e Kate hanno parlato e scherzato con alcuni dei militari ricoverati, portando avanti il loro impegno sulla questione della salute mentale. Il 2020 si prospetta un anno impegnativo per i duchi di Cambridge. Dal 3 al 5 marzo saranno in Irlanda, per una visita richiesta dall’Ufficio degli Affari Esteri e del Commonwealth. Per la prima volta William e Kate visiteranno Dublino. Secondo gli insider i duchi si recheranno presto anche in Australia, sui luoghi dei terribili incendi che hanno spaventato il mondo intero. Harry e Meghan, invece, sembrano sempre di più un lontano ricordo.