William e Kate si affidando a Carole Middleton per superare la Megxit

Come stanno superando la Megxit il Principe William e Kate Middleton?

Ora che il Principe Harry e Meghan Markle sono in Canada, lontani dalla Royal Family, tutti gli occhi del mondo sono puntati esclusivamente sui duchi di Cambridge - e soprattutto su William, futuro Principe di Galles e quindi destinato a regnare.

Come riporta il DailyMail, pare che la coppia abbia trovato in questo periodo difficile l’appoggio di una parente non aristocratica: si tratta di Carole Middleton, madre di Kate e quindi suocera di William. I duchi sono andati spesso a trovarla nel Berkshire, mentre la donna pare abbia trascorso del tempo alla Anmer Hall con la figlia e il genero.

Secondo l’esperto Phil Dampier, Carole ha un’“ immensa influenza ” dopo che Harry e Meghan hanno lasciato il Regno Unito. I duchi di Cambridge avrebbero visto l’imprenditrice come “ forza stabilizzatrice e di supporto ” e addirittura William guarderebbe Carole come una “ seconda mamma ”.

La madre di William, Lady Diana, è infatti scomparsa nel 1997, a seguito di un tragico incidente stradale nel tunnel dell’Alma a Parigi, mentre cercava di sfuggire all’inseguimento dei paparazzi. Secondo l’esperto, Carole presenta molti punti in comune con Diana, e teme che William e Kate sentiranno ora una maggiore pressione su di loro dopo la Megxit. Tanto che l’esperto ha definito Carole, che gestisce insieme al marito Michael una compagnia di forniture per eventi, “ un potere dietro al trono ”.

L’esperto ha anche affermato che Harry non riuscirà ad avere un’esperienza positiva con i suoceri come quella del fratello, a causa della natura frammentata della famiglia di Meghan. In questi giorni, il padre e la sorellastra della duchessa sono tornati a parlare dei Sussex in toni dispregiativi. Meghan ha interrotto i rapporti con il padre in coincidenza con il Royal Wedding, dopo che lui ha rivelato di aver concordato delle foto con i paparazzi.

Meghan non ha invece parlato con la sorellastra Samantha per un decennio, tanto che la donna non venne neppure invitata alle nozze. Thomas Markle ha promesso che continuerà a rilasciare interviste finché Meghan e Harry non andranno da lui con il piccolo Archie Harrison, anche se questo potrebbe causare un inasprimento dei loro rapporti. Il figlio dell’uomo, Thomas jr, ha confessato in un’intervista che crede che il padre si presenterà a sorpresa nella nuova residenza canadese della coppia.

