X Factor, la finale per lasciare "un segno" nel pop

«Lasciare il segno»: è questa, per il giudice Mika, la priorità di un finalista a X Factor. Gli altri tre giudici Manuel Agnelli, Hell Raton e Emma la pensano allo stesso modo, e non serve certo dire che l'essenza del thriller di questa sera nella finale alle ore 21.15 su Sky e in simul cast su Tv8 e Now Tv sarà proprio quella di vedere se chi alza il trofeo con la grande X saprà anche «rimanere».

In caso contrario, vincerà il perfido luogo comune che i talent vivono di tv e masticano giovani promesse per quel tanto che serve. La naturalezza del rapper Blind (favorito secondo i sondaggi), la voce matura della minorenne Casadilego, l'irruenza shock dei marchigiani Little Pieces Of Marmelade e la follia strutturata di N.A.I.P. saranno gli ingredienti di una finale dove, come guest star, sono attesi i Negramaro in featuring con Madame e, come prove del nove sono previsti i duetti dei concorrenti con i loro giudici di riferimento.

I meno favoriti, inutile negarlo, sono i Little Pieces Of Marmalade ma Agnelli capovolge lo stesso concetto di vantaggio dicendo che «c'è una vita parallela alle radio e alle classifiche, ed è più duratura di un tormentone che viene e che va: è il percorso di band come gli Afterhours. Si costruisce una carriera a piccoli mattoni e alla fine ti ritrovi una casa solida. La scena discografica? È piena di infelici di successo».

Hell Raton giura invece che Elisa Coclite alias Casadilego verrà accudita, a prescindere dalla vittoria: «Mi sento alle spalle un team concreto», dice la giovane cantante pianista abruzzese. Sanremo? «Sarebbe perfetto per N.A.I.P. ma nella situazione giusta», spiega Mika mentre Blind si gode la popolarità e, giura, «in testa ho solo la finale». Da mezzanotte post finale, intanto, gli Ep targati Sony dei quattro finalisti saranno disponibili in rete.