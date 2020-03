Yellowstone, la serie tv con Kevin Costner arriva su Sky

Si chiama Yellowstone, ha come protagonista Kevin Costner e finalmente arriva anche da noi in Italia, precisamente su Sky Atlantic, ecco di cosa parla la serie tv.

Yellowstone, la trama della serie tv

Ambientata ai giorni nostri, la serie tv Yellowstone racconta le vicende della famiglia Dutton, proprietari terrieri in Montana, dove si trova appunto lo “Yellowstone Dutton Ranch”. Il carattere principale della serie, e quindi della famiglia Dutton, è il padre, John, interpretato da Kevin Costner, silenzioso uomo di potere che cela un comportamento impetuoso. La vera natura del protagonista emergerà nei rapporti interni della sua famiglia con i rispettivi membri ed esternamente invece con gli indiani, i nativi americani della zona con cui i Dutton sono in conflitto.

Definito come un western, non solo per lo stile dei costumi e le location, Yellowstone riprende questo particolare genere cinematografico per l’andamento apparentemente tranquillo il quale sfocia improvvisamente poi in scene forti, rispecchiando in questo anche il comportamento del personaggio di Kevin Costner. Se paragonato invece ad un titolo seriale molto apprezzato nell’ultimo periodo, Yellowstone e il suo dramma familiare ricordano, per certi versi, le vicende della famiglia Roy in Succession.

Il cast della serie tv

Star principale della serie è ovviamente Kevin Costner nel ruolo di John Dutton, vertice indiscusso della famiglia e del ranch di Yellowstone. Non si tratta di un esordio per Costner in una serie tv avendo partecipato nel 2012 ad Hatfields & McCoys, miniserie tv anch’essa di genere western ma non ambientata ai giorni nostri.

Il cast di Yellowstone - e quindi i membri della famiglia Dutton - conta nomi di spicco. Wes Bentley, volto della saga di Hunger Games e nel mondo delle serie tv conosciuto per American Horror Story, interpreterà il figlio Jamie. Kelly Reilly, vista in True Detective e nei due film di Sherlock Holmes, sarà la figlia Beth. Luke Grimes invece sarà Kayce, figlio malvisto dal padre per aver sposato una nativa americana, interpretata da Kelsey Chow, attrice che vedremo prossimamente anche nella nuova stagione di Fargo. Infine Dave Annable nella parte di Lee, figlio prediletto sempre al fianco del padre John.

Produzione e uscita di Yellowstone

Il creatore della serie tv è Taylor Sheridan, attore ma anche sceneggiatore che ha firmato gli script dei film Sicario, Soldado e I segreti di Wind River. Sheridan figura inoltre tra i registi degli episodi, in particolare le nove puntate della prima stagione sono tutte da lui dirette.

Nonostante l’imminente arrivo sui nostri schermi, Yellowstone è una serie tv del 2018 ed attualmente, negli Stati Uniti, dopo la messa in onda della seconda stagione lo scorso anno, si prepara al terzo capitolo che arriverà a giugno. Da noi in Italia è ancora inedita ma non per molto. Infatti il primo episodio della serie sarà trasmesso su Sky Atlantic il 13 marzo prossimo.