Yolanthe Cabau ha dimenticato Sneijder e manda in delirio i fan

Wesley Sneijder è stato uno degli ultimi numeri 10 ammirati in Serie A. L'ex Ajax e Real Madrid arrivò all'Inter nell'estate del 2009, negli ultimi giorni di mercato, e fu subito messo in campo da José Mourinho nel derby contro il Milan. L'olandese non segnò ma fece vedere subito di avere delle enormi qualità fisiche, tecniche e di temperamento. Sneijder in breve tempo diventò uno dei punti fermi di una squadra capace di vincere scudetto, Coppa Italia e soprattutto la Champions League che mancava dalla bacheca del club nerazzurro da ben 45 anni.

Sneijder e Yolanthe Cabau non sono più una coppia da diversi mesi ormai e qualche tempo fa l'ex protagonista del Triplete con la maglia dell'Inter si era sfogato sui social: "Le voci sono messe in giro dagli haters, diffuse dagli sciocchi e accettate dagli idioti. Non sarò più gentile con tutte le str...che dicono le persone su di Me e Yolanthe. Voglio essere molto chiaro, prima di tutto, sì, non stiamo più insieme da un po ‘di tempo, no, non siamo ancora divorziati, ho commesso molti errori nel nostro matrimonio, ma non è affare di nessuno. Rispetto molto Yolanthe, lei si prende cura di nostro figlio tutti i giorni E DI ME anche se non stiamo più insieme".

L'ex giocatore di Ajax e Real Madrid aveva poi concluso così il suo lungo messaggio attaccando i media: "In secondo luogo, non ha bisogno di nulla da parte mia perché ha il suo. La stampa turca ha scritto che voleva 19 milioni e io le ho dato 15 ?! Haha voi siete sempre più pazzi, se la gente sapesse solo come sia la realtà. Le persone senza cervello crederanno sempre a quello che leggono. Ecco, così lo sapete tutti: Yolanthe non mi ha chiesto nulla e non le chiederò nulla, non abbiamo bisogno del denaro degli altri, queste storie sono tutte bugie".

Yolante pare aver già dimenticato Wesley anche se ad oggi non è dato sapere se abbia un nuovo compagno. L'affascinante ex compagna del 35enne olandese però è una vera icona per i suoi tantissimi follower su Instagram, oltre 1,2, che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video sexy che la ritraggono in momenti della vita quotidiana o lavorativa. Gli ultimi scatti fotografici di Yolanthe hanno mandato letteralmente in tilt i suoi seguaci: il suo shooting è diventato bollente