Zlatan Ibrahimovic si rilassa sul suo yacht extralusso da 20 milioni di euro

Zlatan Ibrahimovic, centravanti in forza al Milan, sta trascorrendo le vacanze in Sardegna in compagnia della moglie Helena, e dei due figli Maximilian e Vincent.

Il campione svedese è giunto sull'isola a bordo del suo yacht Riva 100 Corsaro, realizzato presso i cantieri italiani Riva a La Spezia, acquistato due anni fa, nell'estate del 2018, per la cifra di venti milioni di euro. Già all'epoca dell'acquisto Ibrahimovic aveva documentato attraverso i suoi canali social le fasi della compravendita ed il varo dell'imbarcazione.

Lo yacht è lungo 30 metri e ha un motore da 2.465 cavalli che consente una velocità massima di 27,5 nodi. A far lievitare il prezzo dello scafo, che nella sua versione base costa circa 8 milioni di euro, sono state le specifiche richieste avanzate dallo stesso calciatore.

Lo scafo dispone di ben tre suite matrimoniali e di una doppia situata in basso sul ponte inferiore, di un vasto salone con vetrate panoramiche, di un cocktail bar sul ponte superiore, di una palestra, e nello scafo di un garage per un motoscafo lungo 4,5 metri e moto d’acqua. L'imbarcazione può ospitare fino a dodici persone, oltre ad otto membri d'equipaggio.

In questi giorni Ibrahimovic non ha mancato di immortalare le sue giornate a bordo dello yacht. In alcuni video pubblicati sulla sua pagina Instagram lo si vede fare esercizio fisico sul ponte e addirittura tuffarsi nelle acque cristalline della Sardegna. A corredo di questo video il campione ha scritto questa parole: "Leone sulla terra, squalo in mare".

Ibrahimovic è stato anche al centro di alcuni pettegolezzi che lo vorrebbero molto vicino alla conduttrice sportiva Diletta Leotta. Da parte della donna è arrivata una secca smentita. Un portavoce della Leotta ha infatti dichiarato che tra i due c'è solo una collaborazione professionale per un noto marchio sportivo. Ibrahimovic invece non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito e ha continuato a mostrarsi unito alla moglie Helena con cui fa coppia da ormai venti anni.