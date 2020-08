Diletta Leotta: "Nessun flirt con Ibrahimovic"

Alcuni giorni fa, il settimanale Chi aveva svelato una presunta relazione tra la conduttrice Diletta Leotta ed il centravanti del Milan Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato dalla rivista, tra i due sarebbe nata una forte sintonia mentre erano entrambi impegnati, come testimonial, sul set di uno spot pubblicitario per una azienda sportiva.

In seguito i due sono stati fotografati insieme, a Milano, a cena in un noto ristorante cittadino. Quindi pochi giorni fa, entrambi sono stati avvistati in Sardegna, più precisamente in Costa Smeralda. Si vocifera anche di una cena in compagnia di altri amici comuni in in locale di Porto Cervo ma non esistono fotografie che possano testimoniare il fatto. Pare infatti che Ibrahimovic abbia richiesto espressamente di cenare in un privée presidiato da guardie del corpo.

Ora, è la stessa Diletta Leotta a far piena luce sulla questione, smentendo le indiscrezioni a riguardo del presunto flirt. Questa è la dichiarazione che un portavoce di Diletta ha rilasciato alla sezione sportiva del quotidiano inglese The Sun: "Non c'è nessun commento da fare in quanto non vi è alcuna relazione tra i due a parte una collaborazione professionale come ambasciatore di Buddyfit".

Nessuna relazione, nessun flirt, né altro tra i due se non una semplice collaborazione professionale. A queste parole si aggiungono alvuni scatti pubblicati dai diverse testate svedesi che immortalano il calciatore sul suo lussuoso yacht in compagnia della moglie Helena Seger. I due fanno coppia da ormai venti anni e hanno sempre mantenuto il più totale riserbo sulla loro relazione. La donna, ex modella, è ora una manager di successo. Soprattutto la donna è la madre dei due figli di Ibrahimovic, Maximilian di 13 anni, e Vincent di 12 anni.

Se il rapporto tra Ibrahimovic e la moglie procede senza scossoni, altrettanto non si può dire a proposito della conduttrice sportiva. La Leotta infatti è tornata single da qualche tempo dopo la rottura con Daniele Scardina. La storia tra i due era iniziata circa un anno fa. I motivi che hanno portato alla fine del rapporto non sono stati però resi noti. Scardina pare intenzionato a riconquistare la sua ex, infatti è giunto proprio in Sardegna, in occasione del compleanno della donna, per tentare un riavvicinamento.