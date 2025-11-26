Spiagge, palme e relax dai Maya agli Aztechi. I Caraibi a portata di mano

C'è chi non vede l'ora di buttarsi sulle piste innevate e chi aspetta la stagione fredda solo per fuggire al caldo. E se nella mappa dei sogni i Caraibi sono disegnati nell'angolo più lontano, Viva Maya by Wyndham offre un'opportunità a misura di tutti e di tutte le tasche: basta solo scegliere se si ha più voglia di energia e socialità oppure di relax e comfort. Sono queste le due differenti caratteristiche di Viva Maya by Wyndham, nel cuore della Riviera Maya, a pochi minuti da Playa del Carmen, dove il resort incarna la vitalità e l'energia del brand. Ideale per famiglie, gruppi e viaggiatori dinamici, combina sport, intrattenimento e relax su una lunga spiaggia Bandiera Blu.

Offre due piscine, cinque ristoranti, un centro diving, un trapezio regolamentare e il programma di feste Viva Vibe, che restituisce appieno l'atmosfera gioiosa e solare dei Caraibi. Qui il benessere nasce dal movimento, dalla socialità e dal contatto diretto con la natura. A distanza di pochi passi, ecco il Viva Azteca by Wyndham con la sua atmosfera più intima, ideale per coppie e per chi desidera tranquillità e comfort. Il resort dispone di quattro ristoranti, due bar, una spa Necui e una splendida spiaggia Bandiera Blu. Per gli indecisi, per chi si sente di avere bisogno di un bel po' di relax ma non disdegna fughe di socialità, al Viva Resort by Wyndham hanno pronta una soluzione anche a questo. Grazie alla formula Stay 1, Play 2, gli ospiti di entrambe le strutture possono usufruire liberamente dei servizi di uno o dell'altro resort: un vero 2x1 che raddoppia le opportunità di svago, sport e relax. All'Azteca infatti il benessere si ritrova nel tempo dedicato a sé stessi: una cena, una passeggiata a Playa del Carmen o un tuffo al tramonto diventano piccoli gesti di equilibrio e piacere. I due resort distano appena 5 minuti a piedi l'uno dall'altro. Una passeggiata che di giorno è possibile o meglio piacevole attraverso la spiaggia, mentre la sera attraverso un marciapiede interno nel viale alberato di Playacar. Risultato, la tendenza è in decisa crescita confermandosi mercato chiave. "Siamo molto soddisfatti dell'andamento del mercato italiano - ha spiegato Giuliana Carniel, vice president sales & revenue manager di Viva Resorts by Wyndham - i dati premiano una destinazione completa, che si presta a molteplici target".

Che aggiunge: "La combinazione tra cultura, mare e intrattenimento piace molto agli italiani, così come la possibilità di abbinare soggiorno e escursioni in un territorio ricchissimo dal punto di vista paesaggistico e storico. I nostri resort Viva Maya e Viva Azteca by Wyndham, situati sulla Riviera Maya, vantano una posizione strategica: affacciati su uno dei tratti di costa più iconici, sono il punto di partenza ideale per escursioni archeologiche verso i principali siti della regione. La loro capacità di intercettare target diversi è uno dei fattori che ne determinano il successo sul mercato italiano". Sempre Carniel: "Stiamo assistendo a un anticipo sempre più marcato nelle prenotazioni: mediamente il booking window si è esteso di 4560 giorni. Questo significa due cose: da un lato c'è una maggiore pianificazione da parte degli italiani, che non vogliono rinunciare alla loro vacanza ideale e desiderano garantirsi la soluzione migliore; dall'altro c'è una crescente fiducia nei confronti del prodotto Viva Resorts by Wyndham e dei Caraibi in generale".

Il Gruppo Alpitour, partner della catena, opera voli speciali tutto l'anno con pacchetti da 7 notti. Al tempo stesso, sono sempre più richieste le combinazioni con voli di linea, grazie all'ottimo collegamento dell'aeroporto di Cancun con vettori come Iberia, Air Europa e Air France.