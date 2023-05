Il 10 maggio da segnare sul calendario dello sport. E non solo

Ci siamo spesso abbarbicati al 5 maggio, passando dall'ode di Manzoni ai drammi di Moratti. Ma lo sport del 10 maggio ci ha raccontato molto di più. Data da cerchiare sul calendario. E questa semifinale Champions tutta milanese si prenderà la parte sua. Tanto per stare in tema, il 10 maggio 1987 il Napoli vinse il primo scudetto: si esaltò lo stadio San Paolo al gol di Carnevale davanti alla Fiorentina che poi pareggiò con Baggio. Napoli ci raccontò come si festeggia un tricolore: oggi i figli stanno solo imitando i padri. Nel 1936 toccò al Bologna brindare al terzo scudetto: 3-0 alla Triestina, il terzo gol fu una autorete di Nereo Rocco. Sono passati poco più di 40 anni (1981) dal 10 maggio in cui un gol annullato a Turone scatenò l'infinita polemica fra Juve e Roma. Dai calci ai pugni: il 10 maggio 1961, nella bolgia notturna di San Siro, Duilio Loi concluse il trittico con Carlos Ortiz conservando il mondiale welters jr.: match spettacolare chiuso ai punti al 15°round. Il peggio capitò pochi anni dopo (1967): fu l'addio a Lorenzo Bandini, amato pilota della Ferrari. All'82° giro del Gp di Montecarlo il bolide divenne un rogo. Bandini morì in ospedale senza aver ripreso conoscenza. Malinconico fu, invece, il 10 maggio 2014 interista quando Javier Zanetti chiuse la carriera a San Siro. Più allegro Daniele De Rossi, in gol per la prima volta in serie A (2003) contro il Torino. La nazionale segnala reti d'autore: doppietta di Gigi Riva (1970) contro il Portogallo, i gol di Boninsegna e Prati con l'Irlanda (1971).

A proposito di goleador: Denis Bergkamp è nato il 10 maggio 1969. All'Inter ricordano il nome più che i gol. Non manca la compagnia di grandi atleti: Merlene Ottey (1960) regina dello sprint, Jonathan Edwards (1966) recordman del salto triplo, Missy Franklyn (1995) pluridecorata del nuoto. Nella schiera di giornalisti, ecco la nascita di Antonio Ghirelli (1922) direttore del Corriere dello sport, poi capo ufficio stampa di Pertini, e di Mario Pennacchia (1928) firma della Gazzetta dello sport.

Infine non dimentichiamo che il 10 maggio 1497 Amerigo Vespucci lasciò Cadice verso il nuovo mondo e il 10 maggio 1503 Cristoforo Colombo (nella foto) scoprì le isole Cayman. Come dire: in hoc signo (10 maggio) vinces.