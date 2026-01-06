Le 2 condizioni perché il Milan possa reggere a Inter e Napoli

Sono due le condizioni irrinunciabili perché il Milan possa resistere alla coppia regina Inter e Napoli, destinate a comandare dopo lo scatto autorevolissimo avuto contro Bologna e Lazio. La prima condizione è una questione di tempo: calendario sotto gli occhi il mese di gennaio può risultare decisivo per Allegri. E la spiegazione è semplice: per via di un turno infrasettimanale (giovedì 8 gennaio col Genoa) e di un recupero (per la supercoppa in Arabia: giovedì 15 gennaio a Como), il Milan avrà la stessa sequenza di tre gare a settimana delle altre competitor.

Poi da domenica 25 gennaio (a Roma) e domenica 1 febbraio (a Bologna) riprenderà la solita sequenza settimanale con sosta 8 febbraio (San Siro chiuso per l'inaugurazione di Milano- Cortina) e recupero successivo della sfida domestica col Como a metà mese.

La seconda condizione è recuperare i migliori protagonisti (Leao e Pulisic in particolare) alla migliore condizione: fin qui i due hanno fatto bene in materia di gol e assist saltando un cospicuo numero di partite per infortuni.

Nel frattempo sarebbe cosa buona e giusta rimpolpare la rosa con un difensore di spessore

dopo l'arrivo in attacco di Fullkrug. Il tedesco da solo non basta e leggere ripetute indiscrezioni sul conto di Loftus Cheek (piace a Sarri) e Nkunku (chiesto in Turchia) non è un segnale molto rassicurante per Milanello.