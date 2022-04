Le accuse dall'Iran all'Italia: "Ci vogliono rubare il posto al Mondiale"

L'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran? La notizia, che non ha nessun motivo di trovare fondamento alcuno, ha avuto però una grande risonanza proprio in Iran. Secondo quanto riportato da Fanpage.it: "È in atto il tentativo di rimuovere l'Iran dai Mondiali. I media italiani stanno lavorando duramente per eliminare l'Iran e per la partecipazione dell'Italia ai Mondiali", il pensiero degli iraniani in merito alla notizia della possibile estromissione dai Mondiali in Qatar della nazionale allenata da Dragan Skocic. La realtà, però, è un'altra visto che difficilmente si arriverà a tanto anche se la vergogna andata in scena in Iran-Libano, con 2.000 donne iraniane lasciate fuori dallo stadio (nonostante fossero munite di regolare biglietto), sarà sicuramenet presa in esame dalla Fifa.

L'ammonizione di Infantino

La Fifa ha infatti ammonito l’Iran circa l’accesso delle donne agli stadi. La violazione dell’articolo 4 sulla “non discriminazione” "La FIFA ha appreso con preoccupazione che ieri le donne non sono state ammesse alla partita di Mashhad e chiede alla Federcalcio iraniana maggiori informazioni su questo argomento. La posizione della FIFA in relazione alla presenza delle donne alle partite di calcio in Iran è chiara: sono stati raggiunti progressi storici e la FIFA si aspetta che questo continui, perché non si può tornare indietro".