Iran escluso da Qatar 2022 e Italia ripescata? Ecco come stanno le cose

In Italia non ci si è ancora arresi di poter vedere la nazionale di Roberto Mancini a Qatar 2022. In tanti, nei giorni scorsi, si è parlato di possibile ripescaggio ma la verità è che è davvero difficile possa realizzarsi. La nazionale iraniana, però, l'ha combinata grossa dato che nella sfida decisiva contro il Libano per approdare al Mondiale ha vietato l'ingresso allo stadio a 2000 donne che avevano acquistato regolamente il biglietto. Ovviamente sono divampata le polemiche sull'Iran e si è invocato all'esclusione della nazionale e del ripescaggio degli azzurri. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, però, è praticamente impossibile che questo possa avvenire anche in caso di esclusione dell'Iran stesso.

Cos'è successo in Iran-Libano

Duemila tifose avevano acquistato il regolare tagliando per assistere al match di qualificazione mondiale, su 12.500 tagliandi venduti, ma sono state lasciata clamorosametne alla porta. Questa politica inaccettabile secondo alcuni potrebbe avere conseguenze pericolose, fino addirittura ad arrivaer all’esclusione dell’Iran da Qatar 2022. Sul web è iniziata a circolare una voce incontrollata secondo la quale in caso di ripescaggio la Fifa potrebbe scegliere l’Italia ma secondo quanto riporta la rosea non c'è niente di più falso. Difficilmente la Fifa lascerà fuori l'Iran da Qatar 2022 e questo anche se nel 2019 l'organizzazione presieduta da Gianni Infantino aveva imposto un ultimatum a Teheran sulla presenza del pubblico femminile negli stadi, avvertendo che avrebbe rischiato l’esclusione dai tornei.

Il governatore della regione, Mohsen Davari, ha chiesto scusa per quanto accaduto, mentre il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha ordinato al ministro degli interni un’indagine sul mancato ingresso di queste donne che avevano tutto il diritto di entrare nell'impianto di gioco. Sembra essersi trattato di una decisione delle autorità della città di Mashhad, sede della partita e importante centro religioso iraniano a nord del paese. Dal 1979, quando è stata fondata la Repubblica islamica, la presenza delle spettatrici negli stadi è generalmente esclusa. L'Italia, però, non sarà ripescata per questo triste episodio e a meno di clamorosi colpi di scena tifosi azzurri, calciatori e Roberto Mancini stesso dovranno assistere al grande evento in Qatar sul divano di casa. Impossibile sperare sui possibili demeriti, extrasportivi, altrui: meglio pensare a come rifondare il movimento per poter ripartire per qualificarsi ad Euro 2024 e al Mondiale del 2026 dato che l'ultimo disputato dagli azzurri è stato nel 2014.