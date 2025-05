Cannes, le nozze saltate, la causa per i regali: la storia d'amore tra Naomi Campbell e Vladislav Doronin

Fama, lussi, dipendenze, controversie giudiziarie e amori discussi. Nella vita di Naomi Campbell non è mancato proprio nulla e oggi, che la Venere nera compie 55 anni, dare uno sguardo al passato appare naturale. La sua carriera luminosa, che prosegue tutt'ora, è andata di pari passo con i problemi che la top model ha dovuto affrontare nel corso della sua vita. Tra gli aspetti più discussi del suo privato ci sono senza ombra di dubbio gli amori vissuti da Naomi, primo tra tutti quello con il magnate Vladislav Doronin, il miliardario russo al quale Campbell è stata legata dal 2008 al 2013.

L'incontro a Cannes

Maggio 2008, festival di Cannes. Gli stilisti Dolce e Gabbana organizzano un party esclusivo in onore di Naomi Campbell nel ristorante Le Bâoli a Port Canto sulla Croisette. All'evento partecipano molte celebrità e alcune personalità del mondo dell'imprenditoria internazionale. Tra questi c'è il magnate russo Vladislav Doronin. Tra la top model e Doronin l'intesa è immediata tanto che, subito dopo Cannes, l'imprenditore russo si trattiene in costa Azzurra invitando Naomi a bordo del suo lussuoso yacht.

Le prime foto insieme

Giugno 2008. Naomi e il fidanzato ufficializzano la loro relazione partecipando insieme alla festa per il 90esimo compleanno di Nelson Mandela. Per loro a Londra è un tripudio di flash. A luglio il tabloid Mail on Sunday pubblica le prime foto "rubate" di Vladislav e Naomi insieme a Saint-Tropez a bordo di uno yacht con alcuni amici di Campbell; sono proprio questi ultimi ad assicurare che tra i due è esplosa la passione. " Hanno ballato e si sono baciati teneramente tutta la notte. E' stato amore a prima vista e pensa di aver trovato finalmente l'uomo giusto" , riferisce lo scrittore brasiliano Bruno Astuto al quotidiano inglese. Quello a Saint Tropez, però, non è l'unico avvistamento della coppia nella loro calda estate d'amore. Ad agosto Naomi e il compagno vengono paparazzati a Porto Cervo tra cene ed escursioni in barca.

Il trasferimento a Mosca

Naomi e il magnate russo tornano a mostrarsi in pubblico il 7 settembre 2008. La coppia assiste alla finale femminile degli U.S. Open a New York. In campo si affrontano Serena Williams e Jelena Jankovic. Al termine del match la top model e il fidanzato prendono un jet privato destinazione Mosca, dove la coppia ha deciso di convivere. Per la stampa americana è il segnale che Naomi progetta un impegno a lungo termine con Doronin.

Le voci sul matrimonio

Dopo avere trascorso il 2009 sulle copertine delle riviste di mezzo mondo, protagonisti di eventi, sfilate e anche di un controverso caso di aggressione (la Venere Nera viene condannata per avere picchiato un paparazzo a Lipari) per Naomi e Doronin è tempo di parlare di nozze. Nel marzo 2010 iniziano a circolare le prime indiscrezioni sul matrimonio, che il magnate russo e la top model starebbero progettando. Secondo fonti vicine ai due innamorati, la cerimonia si svolgerà in Egitto, a Luxor. A confermare l'indiscrezione è Vladislav, che però frena gli entusiasmi: " Ma non abbiamo ancora deciso la data" . La stampa spera ma le nozze non si celebreranno mai.

La villa come regalo di compleanno

Maggio 2011. In occasione del 41esimo compleanno di Naomi Doronin decide di farle un regalo da 50 miliardi di dollari. Si tratta di una villa eco-sostenibile progettata dall'architetto spagnolo Louis de Garrido sull'isola di Cleopatra in Turchia. L'imponente e lussuosa dimora ha la caratteristica di essere a forma di occhio di Horus se vista dall'alto e è composta da venticinque camere da letto e ampie terrazze, che si affacciano sulla spiaggia di sabbia bianca. Un paradiso dove la coppia progetta di ritirarsi subito dopo le fantomatiche nozze, che vengono ancora rinviate.

Al matrimonio del principe Alberto II

2 luglio 2011. Reduce dal conseguimento del premio "Imprenditore dell'Anno" ottenuto al Cremlino da Doronin, Naomi e il compagno partecipano alle nozze reali del principe Alberto II e Charlene Wittstock al palazzo dei Principi a Monaco. La coppia è tra gli invitati alla cena d'onore che si svolge sul terrazzo dell'Opéra de Monte Carlo, che si conclude con fuochi d'artificio e con l'apertura della stagione del balletto al teatro. Il magnate russo e la modella sembrano vivere un momento di grande serenità, che però non durerà molto.

Le accuse dell'ex moglie

Marzo 2012. Naomi finisce al centro della disputa giudiziaria tra il suo fidanzato e l'ex moglie. La stampa inglese riferisce che Ekaterina Doronin ha citato in giudizio la top model, con l'accusa di essere stata la causa della fine del suo matrimonio con Vladislav Doronin. Eppure secondo gli esperti il magnate russo si era allontanato dalla moglie molti anni prima dell'incontro a Cannes con Naomi.

La rapina subita a Parigi

Dicembre 2012. Mentre sulle riviste scandalistiche si vocifera di una profonda crisi tra Vladislav e Naomi, la cronaca internazionale riporta della violenta rapina subita da Campbell a Parigi. La top model è stata aggredita da un gruppo di malviventi, che hanno cercato di sottrarle un gioiello prezioso mentre saliva a bordo di un taxi. La stampa francese riporta che, a causa dell'aggressione, Naomi si è fratturata una gamba e si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico in Colorado, in una nota clinica ortopedica per star.

L'addio definitivo

Maggio 2013. Da settimane Naomi e Vladislav non si fanno più vedere insieme. Agli eventi mondani la Venere nera si presenta da sola e questo alimenta voci che la voglio definitivamente lontana del magnate russo. " Lui è già volato a New York in cerca di distrazioni" , riferisce Vanity Fair, che cita fonti molto vicine alla modella. E' la fine di una storia d'amore durata oltre cinque anni. Oggi Doronin è legato alla modella russa Kristina Romanova, dalla quale ha avuto due figli, mentre Naomi Campbell è madre single di due figli, avuti da maternità surrogata.

Le cause in tribunale

Nonostante l'addio avvenuto nel 2013 Naomi e Vladislav hanno avuto a che fare fino a due anni fa a causa delle accuse mosse dal miliardario russo contro la top model.

Nel 2020 Doronin ha citato in giudizio Naomi Campbell reclamando la restituzione di alcuni beni personali - come vestiti, beni e gioielli preziosi per oltre- che la top model avrebbe tenuto dopo la fine della loro storia come regali.