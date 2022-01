È morto l'unico ex giocatore ad aver vinto 6 Coppe dei Campioni: addio Gento

Lutto nel mondo del calcio: è morto Francisco Gento, leggenda del Real Madrid e della nazionale spagnola. L’ex calciatore, tra i campioni più amati degli anni ’50 e ’60, si è spento all’età di 88 anni. Dal 2015 presidente onorario delle merengues, carica ereditata dal collega e amico Alfredo Di Stefano, è stato l’unico giocatore nella storia ad aver vinto sei Coppe dei Campioni: le prime cinque edizioni della competizione, tra il 1955 e il 1960, e il torneo del 1966. Nel palmares anche dodici Liga, due Coppe di Spagna e una Coppa Intercontinentale.

Cresciuto nel settore giovanile del Racing Santander, Francisco Gento ha giocato con la maglia del Real Madrid tra il 1953 e il 1971, ruolino di 600 presenze e 182 gol, e ha raggiunto la gloria anche con la nazionale spagnola: 43 presenze e 5 reti. Insieme al francese Just Fontain, occupa il trentesimo posto della classifica dei migliori calciatori del XX secolo stilata da IFFHS.

“Il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione si rammaricano profondamente per la morte di Francisco Gento, presidente onorario del Real Madrid e una delle più grandi leggende del nostro club e del calcio mondiale” , così in una nota il club spagnolo per ricordare uno dei grandi simboli del madridismo, un “punto di riferimento” per il club e per il mondo dello sport: “I tifosi del Real Madrid e tutti gli appassionati di calcio lo ricorderanno sempre come una delle loro grandi leggende”. Tanti i messaggi di cordoglio per la tragica notizia, particolarmente commosso il saluto di Lucas Vazquez, stella della formazione di Carlo Ancelotti: “La tua eredità sarà eterna” .

Francisco Gento lascia la moglie Mari Luz, i figli Francisco Julio e due nipoti.