Adl, i fantasmi in panchina. Conte in tv non sa fingere

Nello spot Champions di Sky Antonio Conte dà indicazioni a cameraman e tecnici tv come fossero giocatori in campo: ma è troppo sincero per fingere e così la sua performance da attore non risulta convincente. In studio ritroverà Anna Billò, alla quale rivolse un «pensate prima di fare le domande» nell'ultima notte europea da allenatore. Non allenando non sarà eliminato e si eviteranno seratacce.

***

Carlo Pellegatti chiede al Milan un trionfo per cambiare la foto che ha come sfondo del suo pc da 11 anni: «Mi raccomando, signor Pioli, mi pensi». Pioli: «Certo, tutte le notti».

***

«Caressa è furbo, si toglie la giacca e si prende la Satta». Piero Chiambretti, Radio Deejay.

***

Nelle telecronache della B su Sky si è sentito «il Livorno continua a spingere» ma la partita in onda era Ternana-Pisa. Menomale che non ci sono rivalità o campanilismi, in Toscana, o qualcuno poteva risentirsi.

***

Rientro agrodolce per CR7 in Premier: due gol ma un brutto clima sul lato gossip, visto che i tabloid hanno inzuppato il biscotto sull'aereo che ha sorvolato Old Trafford con lo striscione: «Credo a Kathryn Mayorga».

***

«È un Milan che cerca anche le linee molto ispirate». Stefano Borghi, DAZN.

***

«Spalletti non ha fantasmi nascosti nel suo ego». De Laurentiis parla degli ultimi allenatori del Napoli e il sospetto che si rivolga indirettamente a Gattuso c'è. Ma sicuramente non è così.