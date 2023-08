Via ai Mondiali che sembrano le olimpiadi

Saranno i primi mondiali formato Olimpiade, in vista di Parigi 2024. Tre settimane di corse: non era mai accaduto e si ripeterà ogni quattro anni. Il ciclismo radunerà tutta la sua numerosa famiglia, escluso il solo ciclocross per evidenti questioni climatiche, per celebrare quella che è a tutti gli effetti una vera e propria Olimpiade delle due ruote.

Da domani al 13 agosto, Glasgow e l'intera Scozia accoglieranno migliaia di atleti che si contenderanno gli oltre 200 titoli mondiali in palio. Come detto, non mancherà nessuno: accanto ai professionisti più noti delle corse su strada, ci saranno infatti i campioni della pista, quelli della mountain bike, i funamboli del BMX e del Downhill, gli specialisti del ciclismo artistico e del ciclopalla, i regolaristi del Trials, i campioni delle specialità del ciclismo paralimpico su strada e in pista e anche gli amatori che si misureranno nelle granfondo iridate.

Un evento nuovo, un campionato mondiale speciale: come tutte le novità, sarà da testare e da valutare, molto probabilmente da correggere in vista della seconda edizione che si svolgerà in Francia, e precisamente in Alta Savoia, dall'11 al 26 settembre 2027.

La seconda Nazionale del ct Daniele Bennati è nata ufficialmente ieri al Mugello, sotto gli occhi attenti di un ospite d'eccezione, Vincenzo Nibali. All'appuntamento iridato di Glasgow di domenica (mai così presto dal 1972, vinse l'Italia con Marino Basso, ndr), mancano appena cinque giorni e i ragazzi che ci rappresenteranno sono stati per Bennati quasi una scelta obbligata. Con Alberto Bettiol e Matteo Trentin, che saranno chiaramente i nostri due capitani, ci saranno Daniel Oss e Andrea Bagioli, Lorenzo Rota e Filippo Baroncini, Kristian Sbaragli e il tricolore Simone Velasco più Andrea Pasqualon, che in questi giorni è impegnato al Giro di Polonia.

La Federazione ne ha approfittato anche per ufficializzare nuovi partner (Ip e Regione Puglia, ndr), alla presenza delle famiglie degli storici ct azzurri Alfredo Martini e Franco Ballerini. La partenza per la Scozia è prevista domani: si correrà in otto, venerdì sarà ufficializzato il nome della riserva. Il secondo cronoman per la crono pro al fianco di Ganna sarà invece Mattia Cattaneo.