Ali mette le ali: i 100 metri in 10''06. La carica di Jacobs: «Vogliamo Parigi»

Chituru vola sulle Ali dell'entusiasmo: il velocista comasco si prende in 10.06 (+1.2 m/s) vittoria e primato personale (migliorato di sei centesimi). A Dubai, l'allievo di Claudio Licciardello ottiene un crono che permette al 25enne velocista delle Fiamme Gialle di eguagliare il milanese Simone Collio e diventare il quarto sprinter azzurro dopo Jacobs (9.80 per l'oro di Tokyo), Filippo Tortu (9.99) e Pietro Mennea (10.01). E adesso, si aprono prospettive interessanti per Ali, che può guardare con fiducia agli Europei di Roma. Non solo, ora è molto vicino a staccare il pass per l'Olimpiade di Parigi (serve rimanere tra i primi 56 del ranking). E a proposito di cinque cerchi: stanotte tocca alle frecce azzurre conquistare un posto per i Giochi. Ai Mondiali di staffette a Nassau, nelle Bahamas, Jacobs e compagni scenderanno in pista in un torneo che avrà il sapore del preolimpico. Infatti, oggi e domani si assegnano 14 dei 16 posti per Parigi nelle cinque staffette del programma: le 4x100 e 4x400 maschili e femminili e la 4x400 mista. Nelle due giornate di gara, la prima assegna 8 posti per Parigi, la seconda ne distribuisce altri 6. L'Italia, vincitrice tre anni fa a Chorzow (Polonia) con le due 4x100, schiera nella staffetta veloce tre campioni olimpici su quattro di Tokyo: Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Lorenzo Patta. C'è attesa per il ritorno in azzurro di Jacobs : «Siamo i campioni olimpici, siamo molto concentrati su questa gara e vogliamo qualificarci per Parigi. Ho avuto tanti infortuni negli ultimi anni e ho deciso di cambiare tutto. È l'anno olimpico e sto provando a fare di tutto per tornare più forte di prima». Gare in notturna, ma trasmesse in differita domani (ore 10.50) e lunedì (ore 10.

40) in streaming su RaiPlay.