Allegri e la frase sul fioretto: lo schermidore gli risponde a tono

Massimiliano Allegri sta vivendo il periodo più difficile e delicato della sua carriera e ora anche le sue parole vengono passate al setaccio. Dopo la sconfitta rimediata contro il Verona di Igor Tudor, infatti, il tecnico toscano aveva affermato: "Il calcio non è il fioretto", riferendosi al fatto che i suoi calciatori avrebbero dovuto lottare di più in campo. Queste sue parole, però, non sono molte piaciute al campione olimpico di scherma Daniele Garozzo che sui social ha risposto in maniera simpatica ma in punta di fioretto al tecnico della Juventus.

Ma da quando nel fioretto non si lotta?

A parte gli scherzi, sono certo che a fine anno i risultati ti daranno ragione, ma nel frattempo, semmai ti servisse a centrocampo un mediano cattivo non esitare a contattarmi #ForzaJuve #FinoAllaFine#Juventus pic.twitter.com/9B272p4Q3y — Daniele Garozzo (@GarozzoDaniele) October 31, 2021

"Il Verona l'ha messa sul piano della corsa e dei contrasti bisognava mettersi sul piano loro, sullo spirito, sul correre, sull'andargli addosso. Indossare la maglia della Juve non basta: ci vuole un atteggiamento diverso, con la voglia di fare fatica. Questo è il calcio, non è il fioretto, con tutto il rispetto per il fioretto. Il calcio è il calcio, ci sono contrasti, duelli aerei" , l'Allegri pensiero con Daniele Garozzo subito pronto a rispondergli a tono ma in maniera divertita ed educata condividendo uno spezzone di un suo incontro di scherma contro Kim Minkyu, con la seguente didascalia: "Che dite ci sono contrasti e lotta anche nel fioretto?".

Basta che sia vittoria

Questa sera la Juventus giocherà contro lo Zenit San Pietroburgo in Champions League e da ieri la squadra è in ritiro e ci resterà fino a sabato, giorno in cui sfiderà la Fiorentina di Vincenzo Italiano prima della sosta per le nazionali. Che sia di fioretto, di sciabola o di spada, però, la cosa importante sarà portare a casa i tre punti sia in Europa che in campionato per non peggiorare ulteriormente una situazione già pesantemente compromessa con la Vecchia Signora che naviga a meno 16 punti dalla vetta in Serie A dopo sole 11 giornate.