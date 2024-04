Allegri non ha paura di finire a zero titoli ma la Lazio vuole ribaltare la Juventus

«Niente paura», canta Ligabue. E, alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio (ore 21, Canale 5), lo ribadisce Allegri a proposito di zero titoli: «Il calcio ti dà sempre opportunità, non bisogna avere paura. Conosciamo i nostri avversari: ci aggrediranno per provare a recuperare i due gol subiti all'andata e dovremo fare una grande partita. Se alla fine saranno bravi loro, li applaudiremo: altrimenti andremo avanti noi». A raccontarla così, pare tutto molto semplice: il campo ha però dimostrato quanto questa stagione sia stata complicata sia per i bianconeri che per i biancocelesti. Stasera, appunto, arriverà il verdetto che decreterà la prima finalista: chi ha tutto da perdere è la Juventus, sia perché depauperare il 2-0 dell'andata sarebbe delittuoso a prescindere e soprattutto per l'atmosfera (pesante) che ormai da mesi si respira intorno alla Signora. «Siamo partiti con due obiettivi: entrare nelle prime quattro in campionato e centrare l'obiettivo della finale di Coppa Italia: bisogna rimanere concentrati su quello». Senza timori e senza badare al futuro che probabilmente vedrà Thiago Motta sulla panchina bianconera, mentre Lotito si è già portato avanti firmando Tudor. «Se giochi in una squadra forte, devi avere dentro tanta ambizione e sapere convivere con la pressione ancora Allegri -. È inutile pensare ad altro, futuro compreso: raggiungiamo i nostri obiettivi, poi la società avrà tutto il diritto di valutare il surplus che porta un allenatore.

Se fai risultati sei bravo, se non li fai no: è la legge del calcio e della vita».