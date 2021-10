Un altro disastro dell'arbitro di Milan-Atletico: cosa è successo

Cuneyt Cakir ha colpito ancora. Il direttore di gara turco dopo i disastri in Champions League nel match di San Siro tra Milan e Atletico Madrid, dMove ha penalizzato i rossoneri, ha commesso un altro grave errore durante Germania-Romania, partita valida per le qualificazioni al mondiale del Qatar 2022. L'Uefa ha deciso di non fermarlo nonostante gli errori del Meazza ma forse l'esperto fischietto turco avrebbe necessitato di un turno di stop dato che forse non vive di un particolare momento di forma.

Un altro errore

Germania-Romania, quinto minuto di gioco: Cakir concede un calcio di rigore ai tedeschi per un presunto fallo di Burca su Timo Werner. Il direttore di gara turco ha subito indicato il dischetto ma a rivedere le immagini sembrava che il contatto non fosse da rigore. Per sua fortuna il Var lo ha richiamato subito all'on field rewiev con Cakir che è tornato sui suoi passi cambiando idea e togliendo il penalty ai tedeschi. La partita è stata sbloccata un minuto dopo questo episodio dalla Romania che si è fatto poi rimontare perdendo per 2-1 ma l'errore marchiano di Cakir resta.

Le reazioni social

Molti tifosi italiani, soprattutto di fede rossonera, si sono subito riversati sui social per commentare l'arbitraggio di Cakir che tanto ha fatto arrabbiare Stefano Pioli e i supporter del Milan: "Cakir ci ha riprovato in #GermaniaRomania, ma stavolta il VAR ha funzionato bene [Winking face with tongue] #GERROM", e ancora: "Appena messo su germania romania e mi trovo quel grande uomo di cakir al var che aveva dato un altro rigore inesistente, lo toglie e dopo 1 minuto segna la romania tutto ok", "Germania - Romania Stesso fallo di kessie ... indovinate che ha fatto? nemmeno richiamato Poi uno non deve pensare che c'è del marcio", "Cakir ancora tu, ma non dovevamo vederci più? La UEFA aveva detto che avrebbe sospeso l'arbitro turco, per i gravi errori commessi in Milan - Atletico Madrid. Invece lo ha riproposto per la partita di qualificazione mondiale Germania - Romania combinando altri disastri".