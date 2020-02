Anche l'altro sport va in quarantena

Sergio Arcobelli

Non solo calcio, è quasi tutto lo sport a finire in quarantena. Il Coronavirus, infatti, ha contagiato anche le altre discipline oltre al pallone. Su indicazione del Governo e del Ministero dello Sport, sono state sospese, per la giornata di ieri, tutte le attività sportive in programma in Lombardia e Veneto. Pertanto, non si è giocata la finale del torneo Challenger di Bergamo e la partita del Sei Nazioni femminile Italia-Scozia a Legnano. Rinviato anche il derby lombardo di A1 femminile di basket tra Geas e Costa Masnaga. Anche il golf si è fermato. Nel volley femminile, rinviate a data da destinarsi le seguenti sfide di A1: Busto Arsizio-Bergamo, Brescia-Perugia, Conegliano-Cuneo. A causa dell'emergenza coronavirus, però, in Piemonte si è deciso di sospendere pure Novara-Caserta e Chieri-Filottrano. L'atletica, invece, si è fermata in parte: si sono svolti regolarmente gli Assoluti indoor di Ancona e la mezza maratona di Napoli (esclusi due runner che avevano corso il 2 febbraio alla mezza maratona di Santa Margherita Ligure, a cui aveva partecipato anche il 38enne di Codogno contagiato dal coronavirus), mentre la maratona di Agrigento dell'1 marzo è stata cancellata. Si guarda infatti già avanti, tanto che è già stato deciso di sospendere il 10° Trofeo Città di Milano di nuoto del prossimo weekend nella piscina di via Mecenate. Stesso discorso per le finali di coppa Italia di hockey pista al PalaCastellotti di Lodi.

Sky, nel frattempo, ha annullato la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione dei motori. A Falcade (Belluno), ieri niente campionati italiani giovani di fondo. A causa del Coronavirus, oggi a Milano alle ore 12.30 si svolgerà in videoconferenza il primo Consiglio di amministrazione della Fondazione Milano-Cortina 2026.