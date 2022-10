Anche il Real fa piangere il Barcellona

Dopo l'Inter anche il Real Madrid fa piangere il Barcellona. Il Clàsico del calcio spagnolo va alla squadra di Carlo Ancelotti, che vince 3-1 contro i rivali di sempre staccandoli anche di tre punti dalla vetta della classifica, dov'erano appaiati fino a ieri. Seconda mazzata in pochi giorni, quindi, per i catalani, per cui si può tranquillamente parlare di crisi, con l'allenatore Xavi sempre più nel mirino.

Un successo meritato per i blancos, che hanno dominato a lungo la gara, trovando fin da subito i punti deboli dei catalani e punendoli con precisione certosina. Uno su tutti, la difesa troppo alta dei blaugrana, poco protetta peraltro da un centrocampo assai pallido. Il gol che sblocca la partita è di Benzema, che oggi riceverà il Pallone d'Oro, meritatissimo dopo l'ultima stagione da fantascienza. Kroos va via a Busquets, filtrante per Vinicius che galoppa da sinistra fino a dentro l'area piccola. Qui il brasiliano tenta di superare Ter Stegen con un pallonetto, ma il suo tiro viene ribattuto: Benzema, lasciato solissimo, non può esimersi a porta vuota.

Prima occasione, primo gol al quarto d'ora. Seconda occasione, secondo gol del Real Madrid alla mezz'ora. Merito di Fede Valverde, l'uruguaiano che è diventato il vero feticcio di Ancelotti. Il centrocampista trova il raddoppio con una rasoiata da fuori area su passaggio all'indietro di Vinicius, di nuovo, che manda al bar la difesa del Barcellona. Quinto gol in stagione per Valverde, ormai una stella del Real Madrid, anche se poco reclamizzata.

Qui la gara si addormenta, con il pubblico del Bernabeu che accenna addirittura a degli "olé" di scherno verso i blaugrana. Barça impacciato e che Xavi scuote coi cambi, soprattutto Gavi, Fati e Ferràn Torres, che segna l'1-2 a 7' dal termine. Un altro svarione di Eric Garcia, già umiliato da Lautaro Martinez in Champions League, chiude ogni speranza per gli ospiti: fallo da rigore che Rodrygo trasforma a tempo quasi scaduto. Gode il Real, quindi, che va in fuga nella Liga nonostante la sofferenza aggiuntiva finale.