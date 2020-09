Ansu Fati e quel premio alcolico proibito

Quando non bastano giocate in velocità e due gol per essere nominato il migliore del match. Questione di sponsor, una nota marca di birra nel caso specifico, che non può associare la sua immagine a quella di un minorenne. Ansu Fati, soprannominato «il gioiello della Masia» perché fra i tanti prodotti della Cantera blaugrana è quello che sta bruciando le tappe, compirà 18 anni solo fra un mese. Il suo show in Barcellona-Valencia di Liga era meritevole del premio, che per ragioni di sponsor è andato invece a Jordi Alba.

Il caso di Fati ha ricordato quanto avvenne nell'estate del 2018: l'allora attaccante 20enne statunitense del Borussia Dortmund Christian Pulisic brillò nella sfida della International Champions Cup a Charlotte contro il Liverpool segnando la doppietta decisiva. Quasi scontato il premio di man of the match, che però il giocatore non potè ritirare. Motivo? Il premio era una fornitura di birra offerta da un'altra famosa marca, ma in base alla legge negli Stati Uniti si possono consumare alcolici solo dopo i 21 anni. Niente birra, quindi, e niente trofeo.

Fati, originario della Guinea potrà consolarsi magari il 1° novembre: da maggiorenne sfiderà l'Alaves in trasferta, gli avversari stiano all'erta. Anche perché il baby talento è sempre più al centro del nuovo progetto blaugrana targato Koeman. La doppietta siglata nei primi 20 minuti di gioco della sfida con il Valencia lo hanno fatto diventare il primo giocatore dal 2012 (e il quinto assoluto del club catalano) a segnare due reti in quel lasso di tempo. L'ultimo a compiere tale impresa fu un certo Messi, che ora è suo compagno di squadra.

Le premesse sono già ottime: Fati, nemmeno 17enne, segnò il suo primo gol in Liga alla seconda gara, diventando il più giovane marcatore della storia del Barça. E quel gol decisivo realizzato al Meazza a dicembre 2019 contro l'Inter lo ha reso il più giovane calciatore a segnare in Champions League (17 anni, un mese e 10 giorni) . Un'altra competizione dove tra gli sponsor c'è una nota marca di birra...