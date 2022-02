L'Atalanta diventa americana: cosa cambia

L'imminente cessione dell'Atalanta si è concretizzata nel pomeriggio di sabato 19 febbraio 2022. La famiglia Percassi ha ceduto il 55% delle quote al fondo americano Bain Capital, di Stephen Pagliuca, e resterà dunque in essere all'interno della società con il restante 45%. Il club nerazzurro, dopo le voci di cessione, è passato all'azione con la sottoscrizione di un accordo di partnership a un gruppo di imprenditori statunitensi capitanati da Stephen Pagliuca, Managing Partner e Co-owner dei Boston Celtics (Nba) e Co-chairman di Bain Capital, uno dei principali fondi di investimento al mondo.

Il comunicato dell'Atalanta

"Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. (“Atalanta” o il “Club”) annuncia la sottoscrizione di un accordo di Partnership tra la famiglia Percassi e un gruppo di investitori capitanati da Stephen Pagliuca, Managing Partner e Co-owner dei Boston Celtics, oltre che Co-chairman di Bain Capital, uno dei principali fondi di investimento al mondo" , inizia così il comunicato del club nerazzurro.

"L’accordo prevede l’ingresso dei nuovi investitori con una quota complessiva del 55% nel capitale sociale de La Dea Srl (“La Dea”). La famiglia Percassi manterrà la quota del 45%. La Dea è la sub-holding della famiglia Percassi detentrice di circa l’86% del capitale sociale dell’Atalanta" , queste la nuova ripartizione delle quote societarie di un club che in questi ultimi anni ha scritto pagine importanti della storia del calcio italiano.

Un futuro radioso

L'Atalanta continuerà ad avere un futuro radioso, almeno secondo quanto annunciato dal comunicato ufficiale di cessione: "Il gruppo di nuovi investitori comprende professionisti di primo piano con una profonda esperienza nel settore del calcio e dello sport in genere. Anche per questo, la partnership si pone l’obiettivo di rafforzare la società e la squadra, con l’intento di conseguire un ulteriore miglioramento dei risultati sportivi ed economici oltre a quelli ragguardevoli sin qui raggiunti".

Percassi felice

Antonio Percassi si è dimostrato ancora una volta un grandissimo imprenditore e ha piazzato il colpo vincente: "Abbiamo colto, con la mia famiglia, questa opportunità, con l’obiettivo di far crescere la nostra squadra scegliendo di rimanere legati al Club, che in oltre dieci anni abbiamo portato a risultati che forse nessuno si sarebbe aspettato da una squadra di provincia". Il numero uno del club nerazzurro ha poi affermato come l'Atalanta sia parte della sua vita ormai dal 1960: "L’Atalanta, nelle cui file militavo negli anni ’60 è nel mio cuore così come è nel cuore di migliaia di tifosi che la supportano. Ci attendono grandi sfide e la mia convinzione è che la Partnership con investitori di così alto profilo non potrà che accelerare il nostro percorso di crescita".