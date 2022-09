Attimi di tensione alla Laver Cup: un uomo fa invasione di campo e si da fuoco

Attimi di paura e di tensione alla Laver Cup di Londra. Nel corso del secondo match della giornata d'esordio tra il greco Stefanos Tsitsipas e l'argentino Diego Schwartzman un giovane uomo ha fatto irruzione in campo tentando di darsi fuoco mentre mostrava un cartello contro l'uso dei jet privati.

Un uomo si dà fuoco poco prima dell’ultima partita di #Federer per protestare contro l'uso di jet privati nel Regno Unito. pic.twitter.com/hqHKoXnwhn — Francesca Totolo (@fratotolo2) September 23, 2022

Fortunatamente l'intervento degli uomini della sicurezza e dei sanitari presenti all'interno dell'arena londinese ha evitato il peggio, con l'uomo che è stato prontamente medicato e accompagnato fuori dal campo. Il match è poi ripreso in maniera regolare con il ragazzo che è stato accompagnato all'uscita. Per fortuna l'uomo non è riuscito a pieno nel suo intento visto che nel giro di poco tempo il fuoco si è praticamente spento. Un gesto di protesta che il manifestante ha deciso di compiere a favore del divieto di volo per i jet privati. Il ragazzo indossava una maglietta con la scritta "End private flights".