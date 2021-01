"Mi lavo i capelli da sola perché sono in lockdown". E subito scoppia la bufera

Gli Australian Open non sono ancora cominciati e già impazza la polemica. La quarantena forzata dei tennisti ha creato un clima di tensione attorno alla competizione e sono arrivate addirittura le minacce. A finire nel mirino degli hater è stata Vanessa Sierra, fidanzata dal tennista Bernard Tomic, che - dopo essersi lamentata sul web dell'isolamento forzato - è stata bersaglio di offese e minacce di morte.

Negli scorsi giorni Vanessa Sierra - modella e star della piattaforma hot OnlyFans - aveva ironizzato sul fatto di doversi lavare i capelli da sola, senza l'aiuto di un hairstylist, a causa dell'isolamento a cui tennisti dell'Australian Open e le rispettive fidanzate sono stati sottoposti al loro arrivo a Melbourne. Ma le parole della compagnia di Bernard Tomic hanno scatenato una vera e propria ondata di odio, costringendo l'influencer a giustificarsi su Instagram: " Non avrei mai pensato di svegliarmi con 500 minacce di morte e odio dopo aver preso in giro me stessa per i miei capelli in uno dei miei tanti video ".

I settantadue tennisti in gara alla prossima competizione australiana sono stati posti in(a scopo preventivo) per quattordici giorni. Gli atleti, le fidanzate e i loro entourage dovranno rimanere isolati nelle loro stanze di albergo fino al 30 gennaio ma questo non gli impedisce di essere attivi sul web. Così Vanessa Sierra - che con i social ci lavora - ha pensato bene di fare alcune dirette con i suoi follower per parlare della "dura" vita della quarantena senza pensare alle conseguenze.