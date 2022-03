"Avevo firmato, poi...": la rivelazione di Allegri

Nell’estate del 2021 si è concretizzato il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Un “bis” arrivato dopo la dolorosa separazione del 2020, giunta dopo anni vincenti e diatribe sul gioco espresso dei bianconeri. La chiamata di Andrea Agnelli è risultata decisiva: il presidente della Vecchia Signora lo ha strappato al Real Madrid dell’amico Florentino Perez.

“L’ho detto e lo ripeto: quest’anno avevo già firmato un accordo con il Real Madrid” : così Allegri nell’intervista rilasciata ai microfoni di GQ. L’ex tecnico di Milan e Cagliari ha spiegato di aver poi rifiutato la corte delle Merengues per guidare i bianconeri, decisivo il pressing di Agnelli: "Poi la mattina ho chiamato il Presidente e gli ho detto che non sarei andato perché avevo scelto la Juventus. Mi ha ringraziato. Da quando mi ha chiamato la Juventus a maggio non ho avuto nessun dubbio".

Già in passato accostato ai Blancos, Allegri ha preferito non tentare una nuova avventura all’estero. Il suo nome è stato spesso associato ai top club internazionali, dal Manchester United al Barcellona, ma la tentazione più forte è stata quella madrilena. Una grande occasione per dare una svolta alla carriera e per mettersi alla prova con un calcio diverso da quello italiano. Ma il richiamo bianconero è stato più forte di tutto.