Gli azzurri all'Europeo contro la Germania

La Serie A conosce a malapena i giocatori dell'Italia Under 21 che stasera disputeranno i quarti di finale dell'Europeo contro la Germania. Spettatore d'eccezione anche il neo-ct Gattuso, alla sua prima uscita ufficiale nel ruolo, interessato a qualche papabile per la nazionale maggiore, chissà: forse però al momento i ragazzi di Nunziata sono "sconosciuti" anche per lui. E li si conosce a malapena perché non giocano, molto semplicemente. E non solo perché quattro di loro non sono nemmeno tesserati per club di A, ma militano altrove: il portiere Desplanches (Palermo), il terzino destro Zanotti (Lugano), il centrale Pirola (Olympiakos) e l'attaccante Gnonto (Leeds). Desplanches e Gnonto peraltro non hanno mai conosciuto i campi del nostro massimo campionato.

Il giocatore con più minuti disputati nell'ultima stagione in Serie A, tra i possibili titolari di stasera, è Ghilardi del Verona: 2030, poco più della metà di quelli a disposizione. Dopodiché con 1749 c'è l'atalantino Ruggeri, non sempre titolare, ma quantomeno l'unico ad aver giocato in Champions League. Sopra i mille minuti troviamo anche Casadei, che al Torino è arrivato nel mercato invernale, e l'instancabile Pisilli, cuore e gambe sempre a disposizione per la Roma anche in Europa League. Tuttavia ci sono alcuni giocatori, come Ndour e Prati, che di fatto alla Fiorentina e al Cagliari rispettivamente sono stati poco più che comparse (574 e 404 minuti). La Germania si trova in una situazione quasi opposta: l'attaccante Woltemade e il trequartista Nebel non solo hanno giocato molto di più, ma sono andati in doppia cifra di gol segnati in Bundesliga, ad esempio, rispettivamente con Stoccarda (anche in Champions League) e Mainz.

E il portiere Atubolu è titolare inamovibile del Friburgo, club che ha lottato a lungo per un posto Champions. È un altro mondo, quello sì, ma stasera può rimescolarsi tutto e non scendono in campo i minuti giocati in stagione.