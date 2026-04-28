B come Batticuore: tutto aperto negli ultimi 180 minuti

B come Batticuore. Ancora 180 minuti nel campionato italiano cadetto con tutti i verdetti da scrivere e di fatto tutte le squadre (tranne il Catanzaro già aritmeticamente quinto e il Palermo ormai quarto) che non conoscono ancora il loro piazzamento finale. Non è la prima volta che il torneo regala un finale thrilling, come è nel suo Dna, ma rispetto alle ultime stagioni servirà una quota record per conquistare la promozione e una più bassa per evitare la caduta in serie C.

I prossimi due venerdì saranno davvero da cardiopalma: in palio i due posti per la C, i sei per i playoff che sanciranno la terza squadra promossa, i due del playout salvezza che condannerà un quarto club dopo i tre che scenderanno direttamente dopo il 90' delle gare dell'8 maggio prossimo.

Sono in tre a giocarsi il salto di categoria e due di queste sono le retrocesse della stagione scorsa, ovvero Venezia e Monza. I veneti guidati in panchina da Stroppa, che cerca la quarta promozione in serie A della sua carriera da allenatore, hanno un vantaggio di tre punti sui brianzoli, passati dalla famiglia Berlusconi al fondo statunitense Beckett Layne Ventures, e la sorpresa Frosinone. Nell'era dei tre punti una terza classificata al massimo ha fatto 70 punti ed è successo solo due volte: oggi invece la squadra sull'ultimo gradino del podio ne ha già 75 e quindi potrebbe chiudere a 81, mancando comunque il salto diretto. In caso di arrivo a pari punti, sarebbe il Monza a festeggiare subito.

Nella corsa playoff sono già sicure in quattro (le già citate Palermo e Catanzaro più chi non centrerà il primo o secondo posto e il Modena), per le altre due piazze sono in corsa ancora sei formazioni dalla Juve Stabia al Mantova. E da Sudtirol, Padova e Sampdoria (ma quest'ultima non può retrocedere direttamente) in giù tutti rischiano grosso. Persino lo Spezia, ultimo con 33 punti, può ancora sperare nella salvezza: solo il Benevento 2023 ha chiuso all'ultimo posto con più punti, 35.

Empoli e Pescara oggi sono nel playout, ma potrebbero finire in C senza lo spareggio; Bari e Reggiana sarebbero retrocesse, ma hanno il playout vicinissimo e in teoria anche la possibilità di salvarsi subito. Restano 180 minuti da Batticuore...