Bagatelle azzurre

Spalletti poteva essere il principe azzurro di una bella fiaba per tutti, come nell'immagine dell'Ai di X in alto, e invece dopo la Moldovia questa storia rischia di concludersi senza lieto fine...

In mezzo al disastro l'unico spunto gustoso a un certo punto lo ha fornito Lele Adani con una frecciatina forse diretta a Fabio Caressa. «Chi racconta i campionati in maniera seria e controlla il valore dei calciatori sapeva che questa era una sfida difficile».

Parole forse in risposta al telecronista Sky che il 14 dicembre su Radio Deejay aveva detto: «La Norvegia non fa i Mondiali dal 1998, non fa gli Europei dal 2000. Se dobbiamo avere paura della Norvegia stiamo a casa».

E comunque, se fossimo rimasti a casa, avremmo perso lo stesso 3-0, ma risparmiandoci la brutta figura e i soldi della trasferta.

Roberto Mancini si ricandida? Prima ha messo un like sui social al post di Acerbi in cui diceva no a Spalletti e poi, a Rimini, ha pure detto di essersi pentito di aver lasciato l'Italia. Se torna, occhio: può essere il primo CT a restare fuori da due Mondiali di fila.

Tra Finale col PSG e Norvegia Bastoni e Barella hanno preso otto gol in sette giorni: quasi come il titolo di quel vecchio film con Verdone e Pozzetto!

In caso di dimissioni perché Spalletti non va in Arabia? A Simone Inzaghi l'ultima volta gli ha dato 18 punti di distacco.

Per il

web l'unico nome possibile per cercare di salvare l'Italia è quello di Sir Claudio Ranieri. Povero, ha appena smesso di soffrire sulla panchina della Roma e gli rivogliono dare il peso di un'intera nazione addosso.

@dupply