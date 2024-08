Pecco di ingordigia

Ascolta ora 00:00 00:00

Doppietta e leader del Mondiale. Con il Mondiale al giro di boa sulla sinuosa pista di Spielberg in Austria, Pecco Bagnaia vince tutto. Dopo la Sprint, il ducatista domina anche la gara della domenica e riprende il comando della classifica davanti allo spagnolo Jorge Martin, secondo al traguardo e adesso secondo a cinque punti. Terzo Bastianini, che dopo la doppietta di Silverstone torna finalmente sul podio.

Al via Jorge Martin è scattato benissimo dalla pole e ha tentato l'allungo. Ma come si era visto nella Sprint, entrambi i contendenti al titolo si sono dati subito battaglia. Con una staccata impossibile Bagnaia si è messo davanti a Jorge Martin al termine del primo giro. Dietro un combattivo Enea Bastianini risalito dalla terza fila complice il contatto tra Marc Marquez e Franco Morbidelli in partenza.

«Il passo è stato incredibile», ha dichiarato soddisfatto il campione in carica. «Insieme a Jorge abbiamo fatto qualcosa di eccezionale, in termini di velocità e ritmo. In questo momento sia io che Jorge siamo i più veloci, per questo ho continuato a spingere. Temevo che nel finale potessero esserci delle sorprese». Invece Pecco ha condotto una gara perfetta che gli è valsa la terza vittoria sulla pista austriaca.

Fortissimo in frenata, Bagnaia ha chiuso ogni porta e Jorge si è dovuto accontentare del secondo posto. «Non ci sono scuse: abbiamo migliorato la partenza ma sono un po' deluso. Pensavo di poter arrivare insieme a Pecco, ma giro dopo giro mi sono accorto che la temperatura della gomma si alzava mentre Pecco ne aveva di più».

Terzo, a meno 56 lunghezze dal compagno di squadra, Bastianini si dice soddisfatto. «Questo podio va oltre le mie aspettative, perché nel warm up così come in gara soffrivo molto con la ruota davanti. Ma sono stato aggressivo lo stesso: volevo chiudere il gap dalla testa della corsa ma è stato impossibile. Posso comunque soddisfatto perché continuiamo a progredire».

Ai piedi del podio un combattivo Marc Marquez, poi Binder, quinto nel gp di casa per Ktm, Marco Bezzecchi, autore di una bella rimonta e sesto, sempre sulla Rossa.

Con cinque Ducati nelle prime sei posizioni, l'Austria si conferma una

pista estremamente favorevole alla Desmosedici. Vero è che la moto di Borgo Panigale si è dimostrata competitiva su ogni pista. Tra due settimane, la sfida si rinnova ad Aragon con la corsa per il titolo ancora apertissima