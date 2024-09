Bagnaia va di corsa mentre Martin è Sprint nello scivolare

Ascolta ora 00:00 00:00

Da Bagnaia aspettavamo una risposta, dopo la caduta nel Gp di Emilia-Romagna, e così e stato. Il piemontese ha vinto la Sprint del Gp d'Indonesia sulla pista di Mandalika dimezzando così il distacco in classifica (ora a -12) da Martin che, dopo la pole stratosferica, ha buttato via tutto cadendo al primo giro e chiudendo poi decimo. Ottimo secondo posto per Bastianini, che con un gran ritmo nella parte finale di gara, ha sorpassato al penultimo giro Marc Marquez, partito 12°, dopo la doppia caduta in qualifica. Prima volta che le Ducati di colore rosso fanno 1-2, visto che al Mugello erano azzurre in onore delle Nazionali italiane dello sport. Un brutto errore quindi quello di Martin che, visto il ritmo, ha sprecato una grande occasione, spalancando le porte alla vittoria di Pecco (in foto), che non si è fatto pregare e ha portato la sua numero 1 in testa fino al traguardo. Ma quest'anno va così, vince chi sbaglia di meno. E non è un caso che lo spagnolo sia in testa al Mondiale, nonostante il netto svantaggio nel conto delle vittorie con Bagnaia (7 a 12 tra Sprint e Gp).

«Era importantissimo guadagnare punti su Martin e ci sono riuscito grazie al suo errore. Io voglio stare sempre davanti», le parole di Bagnaia. Extraterrestre nella seconda parte di gara, Bastianini: «Sono contento. All'ultimo giro ci ho provato anche con Bagnaia, ma ero troppo lontano». Si accontenta Marquez: «Il podio era oltre le mie aspettative, non è stato niente di incredibile». Severo con se stesso, ma già proiettato verso la gara di oggi Martin: «Un errore è un errore. Non ci sono scuse, senza la scivolata avrei vinto facile. Per la gara mi sento pronto, ma non devo strafare».

Proprio come ha fatto Andrea Iannone, che dopo 4 anni di squalifica è ritornato al successo in Superbike in Gara 1 ad Aragon.

In tv: alle 9 diretta Sky e Now, alle 12 differita Tv8. Classifica piloti: Martin 341, Bagnaia 329, Bastianini 291.