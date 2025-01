Il Barça per far giocare Olmo vende i posti vip del futuro Camp Nou

Ascolta ora 00:00 00:00

Il botto dell'ultimo dell'anno complica parecchio i piani del Barcellona. La Liga, infatti, ha negato al club catalano la possibilità di tesserare Dani Olmo e Pau Victor. Boom. Clamoroso soprattutto il caso del fantasista spagnolo che era stato acquistato l'estate scorsa per 55 milioni dal Lipsia e rischia di liberarsi a zero. Opzione che però il calciatore non sembra intenzionato a sfruttare, essendo molto legato alla società blaugrana. Il Barça nel frattempo ha fatto ricorso alla Federazione Spagnola, onde evitare di restare senza una della sue stelle fino all'estate. Il Barcellona, infatti, non ritiene valide le attuali regole per il tesseramento. Tutto nasce dopo all'infortunio di settembre a Ter Stegen. Ai catalani sarebbe stato detto di poter stanziare l'80% dello stipendio del portiere per adeguare la situazione salariale. Peccato che ora la Liga non consenta che il residuale dello stipendio del tedesco sia utilizzato per ottenere la registrazione di Olmo. Il club del presidente Laporta per sbloccare l'impasse ha portato in garanzia la documentazione per la vendita dei posti Vip del futuro Camp Nou. Basteranno? Vedremo. Se invece fosse confermata l'impossibilità di registrare Olmo, si profilano all'orizzonte due strade. La prima prevede la permanenza del trequartista in Catalogna che si allenerebbe senza però poter scendere in campo. Uno spreco. Allora occhio alla possibilità di far accasare il numero 20 a una società amica in prestito per sei mesi.

In Italia tiene invece banco il caso Danilo, detronizzato da Motta ed escluso dai convocati per la Supercoppa Italiana. Lo aspetta il Napoli, che lo vuole però a zero.

Fase di stallo come confermato dal dt bianconero Giuntoli: «Siamo d'accordo col suo entourage e stiamo cercando una soluzione che vada bene per lui e per la Juve». La Vecchia Signora ha ricevuto una proposta dall'Al Nassr, ma il difensore vuole andare da Antonio Conte.