Si accascia durante la partita, poi la tragedia: morto il cestista Fathallah

Haitem Jabeur Fathallah, il cestista 32enne della Fortitudo Messina, è morto poco dopo aver avuto un malore in campo. Trasportato nel vicino ospedale, il suo cuore ha smesso di battere nella tarda serata di domenica 17 ottobre. " Un uomo eccezionale, una persona unica. Diventerai il simbolo di questa società ", recita un accorato messaggio di cordoglio condiviso sulla pagina Facebook della società sportiva in cui militava il giocatore.

Il malore in campo

Secondo quanto si apprende da fonti a vario titolo, Fathallah ha avuto un malore nel corso del match contro la Dierre Reggio, partita valida per il campionato di Serie C Gold. Il cestista, 32 anni, si è accasciato al suolo privo di sensi al termine del terzo tempo. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte di alcuni medici che assistevano alla gara dagli spalti e l'arrivo tempestivo del 118, il giocatore è morto poco dopo il ricovero nel vicino ospedale per un arresto cardiaco. Durante il trasporto in ospedale non è mai stato cosciente.

l messaggi di cordoglio

Subito dopo la conferma del decesso, la pagina facebook di Fathallah è stata inondata da messaggi di cordoglio. Lo ricordano con affetto i compagni di squadra e gli amici di sempre: " Eri una una persona speciale dentro e fuori dal campo. Queste notizie ti straziano il cuore ", è la dedica di un amico. " Ciao Haitem, la Libertas, la città di Alcamo, i tuoi ex dirigenti, il presidente Paglino, Peppe Chimenti, i compagni di squadra, lo staff tecnico ti porteranno sempre nel cuore. Ragazzo splendido che alla pallacanestro dedicava tutto se stesso ", si legge invece sulla bacheca social della ASD Libertas Alcamo.

La carriera di Fathallah

Nato e cresciuto ad Agrigento, Haitem Jabeur Fathallah era un cestista di notevole talento. Come ben ricorda SportMediaset.it, il play aveva esordito in giovanissima età con il Porto Empedocle, squadra di pallacanestro agrigentina. Successivamente era passato nelle file della Racalmuto e Licata confermando le sue abilità sportive. Nella stagione 2016/2017 era arrivato a Messina militando dapprima con il Basket School poi con la Fortitudo. Nella sua carriera agonistica Fathallah ha collezionato 250 presenze nei campionati senior.