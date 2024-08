Bastianini fa il bis dopo la Sprint Martin, doppio sorpasso a Bagnaia

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Gran Premio d'Inghilterra restituisce agli amanti della Motogp il talento cristallino di Bastianini. Dopo il successo nella Sprint al sabato, Enea si è preso anche il Gp. Una gioia incontenibile come dichiara il riminese. Una soddisfazione contagiosa, perché è impossibile non voler bene ad un ragazzo rimasto con il sorriso nonostante le difficoltà di un 2023 tutto in salita. Finalmente a Silverstone è tornata la Bestia che conoscevamo nel 2022: veloce e abile a gestire la gara e le gomme. La chiave vincente di questo fine settimana perfetto è stata la buona qualifica: il ducatista ha finalmente monetizzato la partenza dalla prima fila.

A rendere la gara domenicale più complessa sono stati però i primi giri, dove Enea si è fatto superare da Bagnaia, Martin e Espargaro. La sua rimonta, però, è arrivata inesorabile e decisiva. «È stata difficile perché ho fatto qualche errore in partenza e mi sono trovato indietro, al quarto posto, ma avevo fiducia di poter recuperare - ha dichiarato Enea al traguardo -. Sono rimasto calmo perché sapevo di poter fare la differenza negli ultimi giri. Non è stato semplice perché Jorge e Pecco erano veloci e hanno spinto tanto. Anche Espargaro è stato un osso duro da passare. Alla fine, però, ne avevo un po' di più ed è arrivata la seconda vittoria nel giro di due giorni».

Jorge Martin ha sofferto un problema di benzina che lo ha costretto a stare dietro Pecco per diversi giri. «Sapevo che Enea era forte, ho cercato di stare con Pecco e gestire il consumo del carburante. Quando ho visto che era il momento giusto, ci ho provato», ha raccontato Martinator spiegando il sorpasso su Bagnaia. Pecco si è dovuto accontentare del terzo posto, un risultato al di sotto delle attese dopo le quattro vittorie di fila: «Dopo la caduta nella Sprint era importante finire. Non è stato facile, perché mi sono messo davanti ed ho cercato di gestire il più possibile, ma non riuscendo a forzare tanto sulla gomma media davanti e alla fine mi sono trovato in difficoltà. Ho provato a riprendere Jorge, ma quando ho perso l'anteriore alla curva 7, ho pensato solo a finire».

Con questo risultato Pecco perde la leadership a

favore di Martin, primo a + 3, mentre Bastianini consolida la terza posizione in campionato e si rimette in lotta per il titolo (-49). Tra due settimane si replica in Austria, una pista per tradizione favorevole a Ducati.