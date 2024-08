Bastianini si prende la Sprint e fa gioco di squadra con Bagnaia

Ascolta ora 00:00 00:00

Una gioia incredibile. Descrive così Enea Bastianini il ritorno alla vittoria nel sabato di Silverstone. La Bestia domina la Sprint Race e assapora il primo successo stagionale. Autore di grandissime rimonte, questa volta ha fatto tesoro della partenza dalla terza casella della griglia a fianco di Banaia e il poleman Espargaro su Aprilia.

Al via è stato Jorge Martin a prendere il comando. Scattato dalla seconda fila, in poche curve Martinator si è preso la testa della corsa, seguito da Bastianini, Espargaro e Bagnaia. Il quartetto di testa ha imposto un ritmo elevatissimo, difficile da sostenere dal resto del gruppo, turbato in dal brutto incidente al via che ha visto coinvolto Morbidelli, che alla prima staccata ha perso il controllo della sua Ducati coinvolgendo Marco Bezzecchi, finito poi al centro medico per accertamenti che fortunatamente hanno escluse fratture.

Il secondo clamoroso colpo di scena è arrivato invece a sei giri dalla fine. Nel tentativo di avvicinarsi all'Aprilia di Espargaro, Bagnaia ha perso l'anteriore alla curva 4 e la sua corsa è finita nella ghiaia. Un colpo al cuore al box Ducati così come alla novella sposa Domizia Castagnini. Fortunatamente, a sollevare la situazione ci ha pensato Bastianini che è riuscito a tenere a bada Martinator, andando così a vincere al termine di uno spettacolare duello.

«Con Jorge è stata una gran bella battaglia, abbiamo spinto al limite e il tempo è veramente pazzesco - ha detto Bastianini -. È la mia prima vittoria della stagione, una gioia incredibile. Già nelle libere di venerdì avevo già capito che su questa pista potevo andare veramente forte, speriamo di continuare così anche nella gara lunga».

Il successo, unito alla caduta di Marc Marquez mentre si trovava in quarta posizione, ha permesso ad Enea di salire in 3° posizione nel mondiale piloti e di salvare la leadership al compagno di squadra. «Ne avevo veramente tanto - ha commentato un dispiaciuto Bagnaia -, ho anticipato l'ingresso in curva 4 e mi si è chiuso il davanti. Peccato perché ero comodo, riuscivo a guidare bene ed ero in lotta per la vittoria».

Secondo Martin, ora

ad un solo punto da Pecco: «Ho commesso un piccolo errore in qualifica, ma dopo la partenza ero davanti: ho spinto bene, però Enea è stato superbo. Voglio rifarmi nella gara lunga». Dove si rinnoverà la sfida con Bagnaia.