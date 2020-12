Multa da 400 euro a Bebe Vio: ha ignorato il coprifuoco

Bebe Vio è solitamente presa da esempio sia dal lato umano che sportivo. La 23enne atleta paralimpica veneta, però, questa volta è finita nell'occhio del ciclone per aver violato il regolamento imposto dal dpcm. Secondo quanto riporta La Tribuna di Treviso, la schermitrice di Mogliano Veneto, comune natale dove risiede con la sua famiglia, è stata multata perché si trovava in locale in compagnia di alcuni amici dopo le ore 18. Questa vicenda risalirebbe allo scorso fine settimana.

Bebe è stata fermata dalle forze dell'ordine presso un ristorante in compagnia di circa una decina di amici con cui stava consumando al banco del locale che come prevedono le norme in vigore deve essere chiuso dopo le ore 18. I Carabinieri avrebbero ammesso di essere intervenuti su segnalazione di alcuni residenti della zona che avrebbero informato le forze dell'ordine dell'apertura del locale dopo le 20.

Bebe Vio sarebbe stata dunque multata di 400 euro, cifra che tutti i presenti sanzionati avrebbero già provveduto a pagare. Nessuno dei presenti avrebbe inoltre protestato accettando il verbale dei Carabinieri avendo violato non solo le regole del dpcm ma anche quelle del distanziamento sociale. Il locale in questione, invece, avrebbe ricevuto l'ordinanza di chiudere forzatamente per cinque giorni e sarebbe anche stato segnalato alla Procura di Treviso. Bebe, dopo questa infrazione, sarebbe subito partita dalla provincia di Treviso per far ritorno prima a Milano e poi Bologna dove si trova in queste ore.

L'errore di Bebe

Questo piccolo passo falso ha esposto in maniera abnorme sui social network la campionessa paralimpica che ha ricevuto aspre critiche da parte di molti utenti: "Ti sei montata la testa Bebe Vio? Una leggerezza inaccettabile. Le leggi si rispettano o ti senti al di sopra di esse e anche dei Dpcm?" e ancora: "Quindi Bebe Vio viene multata giustamente perché beveva e mangiava in un locale oltre le 18, e le m... sarebbero i delatori! Capisco".

Commenti anche più diplomatici ma pur sempre contrari al comportamento della schermitrice paralimpica: "Bebe multata per mancato distanziamento al bar. La legge è uguale per tutti" e infine: "Ohi Bebe, che combini? Ma i quattrocento euro di multa sono per tutti i quaranta presenti in gruppo o per ogni singolo? E i cinque giorni di chiusura al locale per punizione: siete sicuri che bastino per farli star ligi alle regole in futuro?".

